Mandag annonserte den svenske landslagsspilleren Louise Sand, som nå kaller seg Loui til fornavn, at hen som 26-åring gir opp håndballkarrieren.

Kantspilleren vil nå la seg undersøke av leger for å få diagnosen kjønnsdysfori og deretter skifte kjønn.

Reaksjonene på nyheten har vært overveldende – og bare positive, forteller Sand til SVT:

– Jeg har fått så mye kjærlighet. Det går ikke an å ha på telefonen så mye som det plinger. Jeg er kjempeglad. Det er vanskelig å beskrive.

For at den nå pensjonerte håndballspilleren skal gå fra kvinne til mann, må hen få diagnosen kjønnsdysfori.

Kjønnsdysfori Dysfori betyr ubehag, og kjønnsdysfori er ubehag ved at anatomisk kjønn og egen opplevelse av kjønnsidentitet ikke samsvarer.

Personen ønsker ofte «kjønnsbekreftende» eller kjønnskorrigerende behandling, det vil si å få kroppen mest mulig i samsvar med det mentale kjønn, det vil si kjønnsidentiteten. I Norge foretar Rikshospitalet diagnostisering av dysforien, og avgjør om en kvalifiserer til slik kjønnskonverterende behandling.

Kilde: Store medisinske leksikon

– Etter det får man begynne med hormoner. Man har også kontakt med leger og psykologer om hva man vil og ikke vil operere. Jeg er veldig klar på hva jeg skal gjøre, men det venter jeg med å fortelle til tiden er inne, sier Loui Sand, som føler det er en befrielse endelig å være åpen om det hen ønsker.

– Jeg har lest veldig mye om dette og har hatt kontakt med visse personer, men det er mye nytt for meg også. Vi får se hvordan det blir. Men for første gang ser jeg en fremtid. Jeg ser fremover, det føles vidunderlig at jeg skal få leve livet mitt slik jeg har ønsket.

Sand er også evig takknemlig overfor familie, venner og kjæreste.

– Uten dem og deres støtte vet jeg ikke hvordan det hadde gått. Jeg er utrolig takknemlig for at de elsker meg. Det som betyr mest for dem er at jeg har det bra.

I november i fjor ble det kjent at Sand hadde funnet lykken med landslagskollega Emma Berglund (29).

– Emma betyr veldig mye. Hun er herlig. Hun er veldig snill. Snill sier man om mange mennesker, men hun er virkelig snill, sa Sand til Aftonbladet