Den 106 år gamle bloggeren Dagny Carlsson fikk et ublidt møte med det nye året, melder blant andre Expressen.

Den 2. januar starter nemlig blogginnlegget til kvinnen, som omtales som «verdens eldste blogger», slik:

– Akkurat nå er jeg veldig oppskaket. Om jeg ikke hadde hatt «englevakt» og hellet med meg, kunne jeg ha dødd eller havnet på sykehus, skriver hun.



– Havnet på panseret

Carlsson var nesten hjemme igjen etter sin faste ettermiddagstur i nærområdet da ulykken skjedde.

106-åringen var iferd med å krysse gaten idet en ung bilist kom i skade for å kjøre henne ned.

– Jeg havnet på panseret og ramlet på asfalten uten å ta meg for, skriver Dagny.

På sykehus

Den unge sjåføren var ifølge bloggen svært lei seg, og tilbød Dagny assistanse i etterkant av hendelsen.

106-åringen rakk imidlertid å legge ut et blogginnlegg før hun oppsøkte Danderyd sykehus for å følge opp skadene.

Siste oppdatering fra søndag, skrevet av venninne og datalærer Elena, forteller at 106-åringen kom unna ulykken med en gipset arm og noen sår, men at hun trenger sykepleie en stund til.

Kommentarfeltet fylles av hilsener fra lesere som ønsker henne god bedring og at hun snart kommer tilbake til bloggen.

Populær 106-åring

Carlsson fikk mye oppmerksomhet i svenske og internasjonale medier etter at hun startet egen blogg som 100-åring. Bloggen, hvor hun kaller seg selv «Bojan», var et resultat av et datakurs hun tok som 99-åring.

Her skriver Dagny om ting som opptar henne i hverdagen, og fikk blant annet oppmerksomhet for sitt syn på likestilling i 2016. Den gang mente hun at likestillingen hadde kommet langt på 100 år, men at det fortsatt var en vei å gå.

– Kvinner må ikke være så pysete, de må bli litt tøffere og kreve likestilling, sa Carlsson til det svenske nyhetsbyrået TT den gang. Artikkelen ble blant annet gjengitt av Aftonbladet.

Carlsson hadde også en birolle i filmen «Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant» og var i 2016 gjest hos Skavlan, hvor hun fortalte om bloggerlivet som 103-åring.