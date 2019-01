Sønnen til Ramona H. Lind er livstruende skadd etter en ulykke på E8 like ved tettstedet Nordkjosbotn, syv mil sør for Tromsø, mandag ettermiddag.

I motgående kjørefelt kom et utenlandsk vogntog som fikk sleng på tilhengeren og traff bilen til Charlie Dan Lind. 22-åringen ble sittende hardt skadd og fastklemt i bilvraket.

Sjåføren av traileren, en utenlandsk statsborger, er pågrepet, mistenkt for uaktsom kjøring etter ulykken.

– Charlie er sterk

– Han har overlevd så langt. Det er et under i forhold til de skadene han har fått, forteller mamma, Ramona H. Lind til TV 2 fra Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Hun har besøkt sønnen og er sterk preget etter ulykken.

– Charlie er sterk, og vi har tro på at dette går bra. Han er godt ivaretatt av helsemyndighetene, forteller hun.

Da hun fikk høre om ulykken, og hva som hadde skjedd, ble hun først sjokkert – så sint. Hun raser mot vogntog som ikke har kunnskap og dekk til å kjøre på norske vinterveier.

– Jeg har fryktet dette i tre år. Jeg har vært redd hver gang Charlie har kjørt bil, forteller hun.

I et sterk og følelsesladet innlegg på Facebook mandag kveld prøver hun å sette hun ord på hva hun tenker om de mange utenlandske vogntogene som hver eneste dag ferdes på norske veier.

– Hvem blir neste?

TV 2 har fått tillatelse til å publisere innholdet.

– Min sønn svever mellom liv og død. Han jeg satte til verden og han som hadde verden fremfor seg. Det var en trailer, igjen, som ikke var skodd for forholdene vi har i Nord-Norge. Disse bilene som fører last må være viktigere enn alt annet vi har i landet. Hvem er det som er så feig at vi må ha forhold som tillater disse å komme over grensen? spør hun.

Responsen har vært formidabel og er delt av mange.

Ovenfor TV 2 utdyper hun:

– Jeg vil at politikere og byråkrater skal forstå hva dette dreier seg om, sier hun.

– Jeg har et behov for å rope både i dag og i går da jeg skrev innlegget. Jeg håper å bli hørt av politikerne. Det er derfor vil jeg gi denne tragedien et ansikt, forteller hun.

Føreren er pågrepet

– Føreren av vogntoget ble pågrepet, og er fortsatt i politiets varetekt. Etterforskningen pågår for fullt, og vi vil avvente denne før en siktelse blir vurdert, sier region lensmann Andreas Nilsen til TV 2.

– Det sies at vogntoget hadde nedslitte dekke, som var uegnet på det glatte føret?

– Vi etterforsker bredt, og ønsker ikke ensidig å konkludere med slitte dekk. sier Nilsen.

#Tromsø: Politiet har stått på vekta i Tromsdalen en periode og gitt pålegg til all tung trafikk om å legge på kjetting før de får kjøre videre østover på E8. Disse ble samtidig gjort oppmerksom på at dersom de senere får problemer i Troms uten kjetting, blir det førerkortbeslag — Troms politidistrikt (@polititroms) January 8, 2019

Alle vogntog stoppet

Tirsdag kveld har politiet stoppet alle vogntog i området og sjekket samtlige dekk. Alle sjåfører har fått pålegg om at all tungtrafikk skal ha kjetting før de får kjøre videre.

Troms politidistrikt opplyser at de som ikke overholder påbudet vil få førerkortet beslaglagt.