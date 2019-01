Hareide får kritikk: – Et dårlig sminket forsøk på omkamp

9. februar samles sentrale KrF-personer, som ønsket at partiet skulle samarbeide med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, til møte i Oslo.

Planleggingen startet allerede i etterkant av det ekstraordinære landsmøtet 2. november, der den blå fløyen vant frem, skriver Dagbladet.

Blant initiativtakerne er tidligere KrF-nestleder Odd Anders With. I lukkede Facebook-grupper har kreftene bak initiativet diskutert løsninger om regjeringsforhandlingene lykkes.

Et av initiativene har vært å danne et nytt parti.

Ønsker en annen retning

– Etter vår mening er det ingen grunn til spekulasjoner om dette. Vi er en virksomhet som det allerede finnes flere av i i dag. Forskjellen til andre grupperinger er at vi går åpent ut, sier With til TV 2.

STØTTET HAREIDE: Odd Anders With, fra tiden som statssekretær i barne- og familiedepartementet. Foto: Richardsen, Tor

Han legger ikke skjul på at målet er å påvirke KrF til å velge en annen side på sikt, men avviser at målet er å danne et nytt parti.

– Vi legger ikke skjul på at vi vil påvirke og da er det ingen grunn til å vente mens det skjer viktig forhandlinger. Målet er å ha de fokus på det som betyr noe, sier With.

– Og da vil dere påvirke KrF i et annet samarbeid enn det partiet er på vei inn i nå?

– Vi ønsker et annet regjeringssamarbeid enn det forhandles om nå, ja. De fleste som er i dette nettverket er kritisk til regjeringsamarbeidet med Fremskrittspartiet og toblokkstenkningen i norsk politikk, men vi bidrar med konkrete saker.

De viktigste sakene skal være miljø, fattigdom, mennesket og fremtidsteknologi og trygghet i arbeidslivet, ifølge en pressemelding.

Målet er 100 deltakere, ifølge den tidligere KrF-nestlederen.

En av deltakerne blir nåværende KrF-leder Knut Arild Hareide, som skal tale på konferansen. Det skaper reaksjoner.

Redaktør reagerer

Redaktør i den kristne avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, mener Hareide aldri burde takket ja til invitasjon.

OMKAMP: Vebjørn Selbekk mener Hareide burde takket nei til invitasjonen. Foto: Nesvold, Jon Olav

– Da Hareide tapte kom han med et budskap om forsoning fra talerstolen. Det var helt nødvendig hvis man skal gjenreise KrF, så kommer denne fraksjonsvirksomheten midt under regjeringsforhandlingene. Det er ingen andre partier som hadde akseptert denne virksomheten fra egne medlemmer. Spesielt ikke når det er støttet av partilederen, sier Selbekk til TV 2.