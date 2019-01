Kanskje fant du et under juletreet i år – eller kanskje har du allerede et dashbordkamera montert i frontruten?

Da er du ikke alene. Dette har blitt mer og mer vanlig de siste årene.

Et dashbordkamera tar opp video av omgivelsene og kan stå på opptak både mens du kjører og når bilen står parkert.

Å bruke dashborkamera er lov, i hvert fall så lenge du er på riktig side av personvernlovgivningen hvis du legger ut opptak.

Bilder fra «dashcams» kan også benyttes i politi- og forsikringssaker. Likevel er politiet erfaringsmessig skeptisk til at folk gjør opptak av det som skjer langs veien.

Avgjørende bevis

Det er imidlertid ikke forsikringsbransjen.

– Gjensidige er positive til bruken av dashbordkamera. Det finnes flere eksempler på at opptak har blitt avgjørende bevis i forsikringssaker. Blant annet ved vikeplikt og feltskift, forteller Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige. Foto: Mats Stordal

Selskapet har flere ganger brukt materiale fra dashbordkameraer for å finne ut hva som egentlig har skjedd i ulike forsikringssaker. Her er ett eksempel:

Dømt for svik

– En kunde av oss meldte fra om en utforkjøring med moderat fart. Dette skjedde på en motorvei. Vi stusset over at skadene var så store. En bil bak hadde tilfeldigvis filmen kunden som tok en forbikjøring i svært høy fart, var over i motgående felt før bilen kjørte av veien. Tilfeldigheter gjorde at ikke dette ble en alvorlig ulykke. Kunden ble dømt for svik og fikk ingen erstatning, forteller Voll.

Fagsjef Tor Hefre i Gjensidige utdyper:

– En video fra et dashbordkamera kan være et godt bevis, som legger diskusjoner og uenigheter døde. Gjensidige har benyttet slike videoer som bevis i flere kollisjonssaker, og det er bred enighet om denne praksisen i bransjen. Betingelsen er at personvernet ivaretas, sier Hefre.

Flere holder seg på matta

Etter hvert som det blir flere biler med dashbordkamera, får forsikringsselskapene tilgang til videoopptak i stadig flere saker.

– Opptak kan komme fra én eller flere av de involverte partene. De kan også komme fra folk som har vært vitner til hendelsen og som har filmet uhellet, forklarer Hefre.

Ifølge ham er det mye som tyder på at økt forekomst av dashbordkamera får flere til å holde seg på matta. Slik sett kan et dashbordkamera sies å virke skadeforebyggende.

Noen ganger kan det oppstå tvil rundt omstendighetene til en ulykke. Da kan video fra et dashbordkamera være til stor hjelp. Illustrasjonsfoto: NAF.

Utsnitt av virkeligheten

– Samtidig er det selvsagt viktig at du ikke betjener kameraet mens bilen er i fart, presiserer fagsjefen.

Han understreker at videoopptak kan være et supplement, og ikke en erstatning, for skademelding og annen dokumentasjon i en forsikringssak.

– I tillegg er det viktig å være klar over at et videoopptak viser et utsnitt av virkeligheten. Det som skjedde før og etter at opptaket ble gjort kan ha betydning for hvorfor uhellet skjedde – og for utfallet av en sak, sier Hefre.

