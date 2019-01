USAs president Donald Trump har varslet at han vil tale til nasjonen tirsdag, og mange lurer på om han vil erklære unntakstilstand for å få bygget muren mot Mexico.

Se talen direkte fra klokken 03 natt til torsdag på Nyhetskanalen og TV2.no

At presidenten krever fem milliarder amerikanske dollar til å bygge grensemuren, har skapt en budsjettkrise. Det er ikke flertall i Kongressen, og som svar har Trump stengt ned statsapparatet.

En lov sier at presidenten kan beordre militære byggeprosjekter ved å bruke midler som allerede er tilgjengelige i forsvarsbudsjettet, men det er ifølge AFP ikke sikkert at muren kan kalles et militært prosjekt.

Øremerkede midler

Det er ikke uvanlig at presidenter erklærer unntakstilstand for å få gjennomført ting. På engelsk kalles dette for «The national emergency act» (NEA).

Ifølge Washington Post kan det nå føre til at Pentagon må ta midler fra prosjekter som allerede har fått penger. Alle byggeprosjekter må imidlertid være spesielt autorisert av Kongressen.

Avisen skriver at om lag 10 milliarder amerikanske dollar er øremerket til militære byggeprosjekter i 2019-budsjettet, i tillegg til 13 milliarder dollar fra tidligere budsjetter.

– Det er ikke en utømmelig pengebinge, og byggingen må ha et militært formål, understreker professor Steve Vladeck ved University of Texas Law School.

Donald Trump har brukt sin regjeringstid til å utfordre maktfordelingsprinsippet. For å begrense maktmisbruk, skal kongressen og domstolene være i stand til å begrense presidentens makt.

Å forsøke å bygge en mur på denne måten vil også by på juridiske utfordringer, skriver nyhetsbyrået AFP.

Brukt 18 ganger

Etter at NEA ble lovfestet i 1976, er unntakstilstand erklært av en rekke grunner. Washington Posts kilder opplyser at det har skjedd 18 ganger etter terrorangrepene 11. september 2001.

Kun i ett tilfelle skal det ha skjedd i USA. De andre gangene skal det ha skjedd i Afghanistan, Irak, Djibouti og andre steder i Midtøsten.

CNN viser til at Trump for tiden har friere tøyler, ettersom det har vært en rekke utskiftninger i administrasjonen. Før jul varslet også USAs forsvarsminister, James Mattis, at han ville fratre sin stilling.

TV-kanalen stiller spørsmål ved om vikarene som fungerer som justisminister og forsvarsminister, har autoritet eller vilje til å trosse presidenten, som har hatt et turbulent forhold til sine nærmeste rådgivere.

Demokraten Adam Smith, som leder forsvarskomiteen i Representantenes hus, sier til CNN at domstolene har liten erfaring med å begrense presidentens utøvende makt.

– USAs president har enorm makt. Det er en av grunnene til at vi må være veldig påpasselig med hvem vi velger som president, sier Smith til TV-kanalen.

​