Forsikringsselskap «kokte» huset – nå frykter familien millionregning

Gjenstår fukt

Når de endelig flytter tilbake våren 2017 er soppen borte, men det er fortsatt fukt i huset. Tryg har derimot sagt seg ferdig med saken til familien Særsten.

– De har lagt nytt gulv tre ganger, uten å fikse det som egentlig er problemet. Noe av det som er igjen er så opplagt, men de er ikke interessert i å komme og se, forteller Særsten, som føler familien kjemper mot en gigant de ikke kan hamles med.

Et uavhengig firma har sammen med en takstmann estimert kostnaden på det gjenstående arbeidet til 970.000 kroner.​



Familien meldte saken inn til Finansnemnda senere i 2017, siden har saken vært satt på vent. Rett før helgen fikk de svar fra nemnda, over ett år siden saken ble klaget inn.

– De avviste saken fordi den var for stor. De hadde ikke mulighet til å kalle inn vitner og gjøre egne undersøkelser. Vi fikk helt sjokk og skjønner ikke hvorfor de ikke kunne gi beskjed om det tidligere, sier Monica Særsten.

Det betyr midlertidig ikke at familien gir opp.

– Vi tenker at det må være rettferdighet i denne verden. Vi kan ikke ikke gi oss nå, sier Monica.



– Alt er i orden

Kommunikasjonssjef i Tryg, Ole Irgens, sier de mener at de omfattende skadene i villaen, som kom etter uttørkingen, er deres innleide skadefirma sin feil.

– Vi har stor forståelse for at kunden har vært gjennom en vanskelig tid, og vi har hjulpet kunden på beste måte, sier Irgens.

Til TV 2 sier Irgens at det ikke lenger er fukt i huset. I dokumenter TV 2 har fått tilgang til beskrives fukten av Tryg, og det konkluderes med at det ikke kan påvises skadelig fukt i huset.

– Alt dette er ordnet. Kunden hevder det er fukt igjen i huset, og da må han kunne dokumentere det, sier Irgens til TV 2.

Han forteller at Tryg tre ganger har målt fuktverdien i huset, og at det alle tre ganger har vist fuktinnhold langt under grenseverdi.

Så langt har Tryg brukt over 2.2 millioner kroner på utbedring av skadene på huset.

– Dette er skader som først rørlegger og siden skadesaneringsfirmaet har påført boligen. Vi vil ta regress mot disse selskapene, og regner med å få mesteparten av våre utlegg tilbake. Det er derfor ikke slik at saken er avsluttet fordi Tryg mener at vi har betalt ut nok penger, sier Irgens og legger til:

– Vi er opptatt av at et nytt bolighus skal tilbakeføres til den standarden som boligen hadde før skaden oppstod, og med unntak av noen mindre gjenstående arbeider, mener vi at denne jobben nå er fullført.

– Det er fortsatt fukt

Særsten hyret på sin side inn uavhengige eksperter for å redegjøre for fukten i huset. Pål Ivarsøy i Cytox er ikke i tvil om at det er fukt i huset.

– Det er åpenbart forskjellige oppfatninger av virkeligheten her. Når jeg borer et hull i et gulv, stikker hånden ned og er våt på fingrene når jeg tar hånden opp igjen – da er det fukt i gulvet, sier Ivarsøy.

Han forteller at det på et tidspunkt ble rapportert at vannet var borte fra Tryg sin side. Det var da han ble hyret for å undersøke huset.

– Tryg gjenomførte en uttørking av huset, men det ser altså ut til at dette arbeidet ikke ble ferdigstilt, sier Ivarsøy.

SKADER: En av skadene på badet familien mener ikke er reparert etter tørkingen av huset. Foto: Privat

Han sier de ikke vet hvor mye vann som fortsatt er i gulvet, og at det må omfattende undersøkelser til for å klargjøre mengden vann, og dermed også konsekvensene av fukten.

Evig kamp

For familien Særsten føles det som de kjemper en kamp de ikke kan vinne. De har sendt inn dokumenter hvor Cytox beviser fukten.

De har også sendt inn strømmålinger for å vise hvor mye strøm som skal til for å varme opp huset med antatt fukt i gulvet, og bilder av skadene som fortsatt er i huset.

Det meste av de antatte gjenværende skadene er på badet, som stod nytt da villaen var ferdig i 2014.

– De er ikke interesserte i å gjøre opp for seg, og vi jobber i motbakke, sier Per Oddmund, og legger til:

– Vi sitter igjen med et skadet hus, og vi sitter igjen med to personer som har helseplager hver dag.