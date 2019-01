Royal Marines tester super-helikopter i Troms

Med et Boeing C17 taktisk transportfly ble superhelikopteret fløyet til Bardufoss, der det nå står i en hangar på den britiske Clockwork-basen. Etter det TV 2 erfarer vil ytterligere to Apache-helikoptre komme de neste dagene, slik at en flåte på tre skal trene i Indre Troms de kommende ukene.

Royal Marines har gjennom flere tiår drevet vintertrening i Indre Troms, og de siste årene er basen oppgradert for 70 millioner kroner. Også via det norske statsbudsjettet er det brukt penger på oppbyggingen av fasiliteter for personell fra Royal Marines.

–Et stort paradoks!

– Det er et stort paradoks at våre allierte velger Indre Troms som treningsarena for sine mannskaper og kamphelikoptre, mens vi bygger ned vårt eget helikoptermiljø i krevende omgivelser på Bardufoss og flytter det sørover til grønne sletter på Rygge, sier Pål Nygaard, hovedtillitsvalgt for Norges Offisersforbund i Hæren.

– Vi har gjennom 50 år bygget opp et enestående sterkt fagmiljø på Bardufoss, og at flertallet på Stortinget støtter regjeringen som nå flytter de fleste Bell-helikoptrene sørover, er ikke til å forstå, sier han.

Et kamphelikopter som Apache er skreddersydd til å nedkjempe pansertropper. Det er bygget for å tåle beskytning, og er bevæpnet med AGM-114 Hellfire luft-til-bakke-missil, utviklet for å brukes mot stridsvogner. Det har i tillegg en 30 mm kanon med raskere skuddtakt enn stridsvogner, og helikopteret regnes som en enestående sterk kamp-plattform.

Forsvarsdepartementet vurderer utplasseringen av et britisk Apache kamphelikopter på Bardufoss å være i tråd med vanlig prosedyre.

– Politisk styring er heller ikke naturlig all den tid vi har en forskrift der myndigheten for såkalt diplomatisk klarering er delegert til Forsvarets operative hovedkvarter, FOH, sier underdirektør Ann Kristin Salbuvik i FD til TV 2.

– Forsvarsdepartementet er kun involvert i denne type klareringer når det er snakk om reaktordrevne fartøy, sier hun.

Russiske reaksjoner

NATO-øvelser i nord har tradisjonelt vært omtalt som aggresjon i russiske medier, og i den russiske ambassaden i Oslo er økt tilstedeværelse av amerikanske og andre NATO-lands styrker i Norge sett på som en provokasjon. At en av verdens kraftigste kamp-plattformer nå flyttes til Indre-Troms for vintertrening vil trolig bli møtte med tilsvarende retorikk.