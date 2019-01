Familien tjente penger på forrige strømregning

Rett før jul fikk trebarnsfamilien på Innerøya en ekstra julegave. De fikk nemlig tilbake penger fra strømselskapet.

Der vi andre sliter med for høye regninger innkasserer familien Vågen sin gevinst. Forklaringen er solcellepanelet de har på taket.

– Det å ta vare på solenergien er det framtid i, tror vi, sier Magnus Vågen.

Solstråler gir penger

Garasjetaket er dekket med solcellepanel.

Inne i garasjen befinner to batterier seg, begge lagrer solenergien, og slik sett kan småbarnsfamilien forbruke egenprodusert strøm. Når de selv vil.

– Her lagrer vi den energien vi ikke bruker i øyeblikket, sier Magnus og peker mot to store «bokser» på veggen.

– Så velger vi å bruke den strømmen når det koster mest å kjøpe på nettet, og hvis vil kan vi også selge det vi ikke har bruk for til strømleverandøren, sier han.

Jord og sol «fyrer opp huset»

Familien på Innerøya har redusert strømkostnadene sine med 75 prosent i forhold til et vanlig hushold. Det er det flere årsaker til.

Da de bygde boligen for få år siden, boret de etter jordvarme, også kalt bergvarme. Over to hundre meter ned i jorda er temperaturen mer stabil, og ved hjelp av den varmen holder de det store huset godt og varmt.

Magnus Vågen anslår at familien har brukt rundt 300.000 kroner på anlegget og regner med at det vil ta om lag 14 år før det er betalt ned.

Men nå skal familien foreta det mest originale grepet så langt: Å la el-bilen drifte huset!

Familien Våge fra Innerøya tjente penger på den forrige strømregningen.

– Når vi kommer hjem på ettermiddagen har vi ofte halvfullt elbil-batteri, forklarer Magnus.

– Jeg venter nå på en toveis billader, som ikke akkurat er hyllevare, og når den ankommer kan vi rett og slett drifte huset på ettermiddagen med batteriet på vår Nissan Leaf, legger han til.

Det betyr at familien Vågen kan koke middag, dusje, vaske klær og sette på oppvaskmaskinen takket være et elbil-batteri.

Når kvelden kommer, og det ikke lenger er rushtid på strømnettet, lades el-bilen opp gjennom natten. Det er nemlig da strømmen på strømnettet er på sitt billigste.

– Det samfunnsøkonomiske ved dette er at nettet belastes mindre i den perioden hvor resten av samfunnet forbruker mest, påpeker Magnus, som er utdannet sivilingeniør i bygg og miljøteknikk ved NTNU.

Trenger «early movers»

Gunnel Fottland, markedssjef i Enova, roser de hun kaller «early movers».​