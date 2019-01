Horneland koster Rosenborg drøye tre millioner kroner.

Den nyheten var VG først ute med.

Men, etter det TV 2 får opplyst fra sikre kilder, kan summen bli vesentlig høyere.

Det er som følge av prestasjonsrelaterte klausuler i avtalen utløses. Gjør Horneland det bra som Rosenborg-trener, øker summen.

Styreleder i FK Haugesund, Leiv Helge Kaldheim, vil ikke kommentere summer i media.

– Vi forholder oss til avtalen med Rosenborg. Vi er glade for at Rosenborg så nytten i å bli enige om en sum, slik at guttene får anledning til å gå i gang i Trondheim, sier Kaldheim til TV 2.

Uansett er det penger som kommer godt med i klubbkassen for laget som kom på fjerdeplass i Eliteserien.

– Alle inntekter i størrelsesordenen det er snakk om i spiller- og treneroverganger, er uhorvelig viktige for driften i FK Haugesund. Det gir oss grunnlaget for at vi kan konkurrere på det nivået Haugalandet ønsker at vi skal gjøre, slår Kaldheim fast – og understreker at han da snakker på generelt grunnlag.

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, har ikke besvart TV 2s henveldelser.