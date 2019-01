Emil Iversen havnet i offentlig krangel med sprinttrener Arild Monsen underveis i Tour de Ski.

Ulike uttaksrenn, flere formtopper og usikkerhet om gode prestasjoner gir VM-plass har skapt mye uro i månedene før VM i Seefeld. TV 2s langrennsekspert, Petter S. Skinstad, mener Iversen pent må forholde seg til gjeldende uttakskriterier.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

– Emil Iversen har ingen resultater som tilsier at han bør få en startplass i VM. Det er først når du har vært i toppen i år etter år at du kan begynne å forvente noe. Er det noen som ikke trenger å gå i Otepää, så er det Johannes Høsflot Klæbo. Det gjelder ikke for Emil Iversen, mener Petter S. Skinstad.

– Det er kun Marit Bjørgen og Petter Northug som de senere årene har visst innerst inne at de kunne velge og vrake distanser i mesterskap. De trengte bare å vise at de var i rute. Jeg mener Klæbo bør få fripass til alt annet enn femmila, og at han bør få beskjed om det allerede nå, fortsetter TV 2s langrennekspert.

– Vår største styrke er vår største svakhet

Konkurransen om VM-plassene er knallhard både på kvinne- og herresiden. Skinstad mener kampen om plassene er der på godt og vondt.

– Det er utfordringen med å være norsk langrennsløper. Løpere som Federico Pellegrino, Maurice Manificat, Dario Cologna, Alex Harvey og til dels russerne har helt andre arbeidsvilkår. De kan sette seg ned med treneren å si at 27. februar skal toppformen sitte.

– Om Didrik Tønseth hadde gjort det samme til sin trener, ville han fått beskjed om at han må gå fort på Beitostølen, gå fort i Ruka, gå fort på Lillehammer, Beitostølen, Davos og Tour de Ski. Først da kan vi vurdere om du er VM-klar, men sannsynligvis må du til Otepää og NM for å gjøre oss sikre, sier TV 2s langrennsekspert, før han fortsetter:

– Vår største styrke som skinasjon er også vår største svakhet. Løperne må alltid prestere for å være sikre på å få starte i et mesterskap. Vi er så opptatt av rettferdighet også. Alle skal få en reell sjanse til å kvalifisere seg.

Trygghet gir styrke

Bjørn Dæhlie vet alt om det å prestere i mesterskap. Mannen med tolv OL- og 17 VM-medaljer mener Norge har alltid vil være favoritter til å bli beste nasjon i et ski-VM, men innrømmer at han likte å være trygg på mesterskapsplass så tidlig som mulig.

– Det er en god følelse og en befrielse å vite at man er klar. Det å vite det tidlig er alltid en fordel, sier Bjørn Dæhlie.

– En løper som Johannes Høsflot Klæbo trenger ikke å bevise noe i januar for å vite at han skal gå VM, fortsetter legenden fra Nannestad.

Sikker på norsk VM-suksess

Dæhlie er ikke bekymret for at flere formtopper og belastningen i Tour de Ski vil kunne gi færre medaljer når det stakes for edelt metall i Tyrol.

– Jeg syns vi har gode medaljesjanser. Den beste jenta (Therese Johaug red.anm) har ikke konkurrert de siste ukene. Vi kommer nok til å slå godt fra oss denne gangen også, sier den tidligere gullgrossisten til TV 2 Sporten.