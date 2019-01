Løser du denne koden? Da kan du få jobb i PST

«En oktobermorgen fikk vi pulsen til å øke

var det en hackeR som hadde lykkes med forsøkeT

men en HAI I en TWeeT

er ikke særlig 1337.

løser du gåtEn bør dU vurdere å søke»

Forstår du hva Politiets sikkerhetstjeneste forsøker å si med denne gåten?

I så fall bør du kanskje søke på en stilling de lyser ut.

Ifølge stillingsannonsen ser PST etter en person som liker å grave seg ned i tekniske detaljer og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å finne og forstå digitale spor.

Flere har lykkes

Seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste, Martin Bernsen, sier til Politiforum at de allerede har blitt kontaktet av flere som har klart å knekke koden.

– Én ting er at den vi ser etter skal ha utdannelsen, men vi ser også etter andre egenskaper. Vi har hatt flere søkere som har klart koden og vi har også blitt kontaktet av folk som ikke vil søke, men som synes det er morsomt å si fra at de har klart det, sier Bernsen til fagbladet.

Han legger til at det vitner om personlig egnethet for jobben, at folk ikke skryter i sosiale medier av å ha klart å knekke koden.

Ikke tilfeldig

Innholdet i koden kan kanskje se tilfeldig ut ved første øyekast, men det er det ikke.

I slutten av oktober twitret nemlig PST et bilde av en hai på sin offisielle Twitter-konto og mange lurte på om de var blitt hacket.

Slik så Twitter-kontoen til PST ut etter at kommunikasjonssjefens sønn hadde lånt iPaden. Foto: Twitter/skjermdump

Det viste seg dog raskt at det ikke var snakk om en hacker med onde intensjoner.

Martin Bernsen, kunne forsikre bekymrede journalister som ringte om at det var noe helt annet som var tilfellet.

Det var nemlig hans egen syv år gamle sønn som hadde spilt på iPaden, kommet borti «dele»-knappen på spillet og dermed lagt det ut på Twitter-kontoen til PST.

– Jeg tror det er på tide at han får seg en egen iPad, sa Bernsen til TV 2 i oktober.

Ikke uvanlig

Politiets Sikkerhetstjeneste er ikke de første som anvender koder for å finne de beste søkerne til sine stillinger.

I 2014 la for eksempel amerikanske NSA ut en Twitter-melding som så mest ut som om noen hadde lommetastet den:

«Tpfccdlfdtte pcaccplircdt dklpcfrp? Qeiq lhpqlipqeodf gpwafopwprti izxndkiqpkii krirrifcapnc dxkdciqcafmd vkfpcadf».