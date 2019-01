Solskjær om fast United-jobb: – Vi har ikke hatt den samtalen

– Taktisk har det frem til nå vært ganske grunnleggende. Ganske enkelt og litt som Sir Alex Ferguson gjorde det. «Bare gå ut og uttrykke dere». Men nå venter Tottenham, PSG og Liverpool, og de har sagt at de skulle bruke Dubai-treningsleiren til å bli taktisk forberedt til disse store kampene. Det er det som kommer til å definere om han vil bli husket som en midlertidig Manchester United-sjef, eller om han potensielt er en kandidat til å bli permanent manager, sier Samuel Luckhurst til TV 2.

Han er sjefsskribent i Manchester Evening News, avisen som - i mylderet av all presse som følger Solskjær og hver eneste bevegelse han foretar seg - trolig ligger tettest på ham av alle. Han mener supporternes krav om suksess, også inneværende sesong, er tilstede i den røde delen av Manchester.



– Det er en unik situasjon rundt Solskjær, for på mange måter er presset borte på grunn av situasjonen han arvet. Manchester United var elleve poeng bak 4. plassen og det var ingen realistiske forventninger om at de skulle slå ut PSG i Champions League. Men presset i en slik klubb er alltid der, og etter at de nå har vunnet kamper igjen, og måten de har gjort det på, så håper mange supportere fremdeles at dette kan bli en suksessfull sesong.

– Det blir veldig fascinerende å se hva han kan gjøre mot disse trenerne som er mer erfarne. Jürgen Klopp har selvsagt gjort en briljant jobb med Liverpool, uten å vinne noe, så det vil bli vanskelig for ham. Men han har den «feel good-faktoren» og positiviteten nå, og det kan være nok til å utgjøre en forskjell mot de mer rutinerte trenerne.

– For high fives og smil er vel ikke nok nå?

– Nei. Det er ikke nok. Og det vet han. Han gikk gjennom sesonger uten troféer med United, og så hvordan spillere kunne bli avskiltet og solgt etter slike sesonger. Han så hvor hensynsløse United kunne være, og er nødt til å være, hvis de skal returnere til toppen, sier journalisten.

– Pochettino er United-materiale

Spesielt for søndag er jo også det faktum at det er nettopp Tottenham som står på motsatt banhalvdel. Klubben som i Solskjærs tid som spiller var nærmest for sesongens enkleste seks poeng å regne, er i dag vokst til en virkelig reell kandidat i toppen av Premier League, og deres manager er favoritt til å overta jobben som Solskjær i øyeblikket besitter.

– Pochettino er kandidaten som peker seg mest ut for United. Han nærmest garanterer Champions League-fotball hver sesong. Han har operert under et stramt budsjett, og Tottenham er kun seks poeng bak ligalederen uten å ha signert en eneste spiller. Det gjør ham United-materiale av flere grunner, både fotballmessig og økonomisk. For Manchester Uniteds eiere er ganske sparsommelige, spesielt viste de det i det siste sommervinduet, sier Luckhurst.

Utelukker ikke Solskjærs kandidatur

Han vil ikke utelukke at Solskjær blir permanent sjef på Old Trafford, og trekker frem forholdet til spillergruppen, og Ed Woodwards vektlegging av dette, som hovedårsak.

– Solskjær har mer eller mindre restaurert Manchester Uniteds identitet på veldig kort tid, men det kan endre seg hvis de oppnår et par dårlige resultater og han går over til mer pragmatisme. Men han tenker mer på stilen enn på topp fire og troféer. Han forsøker å ta av litt press på seg selv, men selv om han arvet en ganske skrekkelig situasjon, så er det fremdeles slik at det kan bli en suksessfull sesong. Hvis han klarer det, har han en god sjanse til å bli permanent manager.

– Du kan belage deg på den arven han bærer på i United og den historien han har i United, og forholdet han har til fansen er unikt, men United kan ikke gi ham jobben basert på sympati. Men spillerne betyr mye for Ed Woodward, noe vi så da han sparket José Mourinho forrige måned etter at han hadde havnet på kant med noen av de beste spillerne. Hva spillerne tenker, betyr noe for Woodward, noe som gir Solskjær en liten fordel på et så tidlig stadium som dette, sier skribenten.

– Champions League-plass kan avgjøre

Allikevel holder han Pochettino som favoritt til jobben, til tross for at argentineren uttalte så sent som denne uken at han gjerne så for seg 20 nye år i sjefsstolen i Nord-London.

– Jeg tror ikke han vil si nei om han får tilbudet. Han vil alltid være diplomatisk offentlig overfor Tottenham, hans arbeidsgivere, så han kan komme unna med å si en del der det ikke er så mye gransking. Men det kan endre seg de kommende månedene, for de konkurrerer på alle fire fronter, og han kan bli Manchester United-manager ved sesongslutt. Selv om han sa at han gjerne ville være der 20 år, så må vi huske at Mourinho sa for 18 måneder siden at han selv ønsket å være i United i ti år. Jeg tror ikke noen genuint trodde det ville skje.

– For Solskjærs sjanser med tanke på å sikre seg jobben: Hva er forskjellen på en seier og tap på Tottenham?

– Det handler mest om muligheten til å tette gapet til de som kjemper om Champions League-plass, og taper man, så mister man den muligheten. Champions League betyr veldig mye for United, for to av de managerne som har vært ansatt etter Sir Alex Ferguson har fått sparken fordi de ikke klarte å levere Champions League-fotball. Det vil alltid være dominerende, også for Solskjær, og viktigere enn troféer. Louis van Gaal fikk sparken etter å ha vunnet FA-cupen, og sannsynligvis var det riktig. Så Solskjær kan vinne et trofé, men hvis de blir nummer seks og er langt unna Champions League-plass, tror jeg ikke United kommer til å tenke to ganger med tanke på å gå for Pochettino, avslutter Manchester Evening News' fremste United-skribent.

Solskjær selv måtte også svare på Pochettino-spørsmål på sin pressekonferanse, og på spørsmål om hva som har gjort at argentineren har lyktes - i form av å lede Tottenham inn i det ypperste Champions League-selskap i sine tre siste sesonger - skrøt nordmannen av hans menneskelige ferdigheter.

– Jeg kan egentlig ikke kommentere det, for jeg har vært på utsiden. Jeg har kun møtt ham en gang selv. Han var en veldig hyggelig mann å snakke med, og vi hadde en fin prat. Han er sannsynligvis veldig god på «man-management», men dere må spørre noen andre. Fra utsiden ser det slik ut.

– Han spiller på riktig måte, gjør han ikke? ble det spurt om fra salen.

– Han har gode spillere. Det er det samme for meg. Det er enklere å spille på en offensiv måte, på din måte, når du har gode spillere. Han har også gode spillere, sier Solskjær om søndagens motstander.

PS! Solskjær har møtt Pochettino i kamp én gang tidligere, da Cardiff slo Southampton 1-0 i april 2014. Det var en av kun tre kamper Cardiff vant i Premier League under Solskjærs ledelse, og den eneste på bortebane.

