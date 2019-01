Molde-tapet som gjorde Solskjær stolt: – Viktig å tape på riktig måte

Se Tottenham-Manchester United søndag 17.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

​Ole Gunnar Solskjærs Manchester United skal søndag i aksjon mot Tottenham i det som er managerens første store test siden han overtok sin gamle klubb like før jul.

Borteoppgjøret mot Mauricio Pochettino - mannen som ifølge ryktespaltene er hetest kandidat til å overta jobben til nettopp Solskjær - kommer etter en rekke av fem strake seire (fire i serien og en i cupen) for Manchester United under nordmannens vinger.

I øyeblikket skiller ti poeng opp til søndagens verter som innehar 3. plassen på tabellen, mens det er seks poeng opp til Chelsea som på sin 4. plass ruger på den siste plassen i Premier League som gir Champions League-spill neste sesong. Arsenal på 5. plass er tre poeng foran Solskjærs lag.

Da TV 2 møtte nordmannen i romjulen, uttalte han seg i positivt ordelag om muligheten for å tette gapet til lagene foran, men slo også fast at det viktigste er hvordan laget hans fremstår. Om det blir tap eller seier i en fotballkamp kan variere både utifra motstand og marginer.

– Jeg kan ikke tenke resultatmål og så veldig langt frem. Selvfølgelig håper vi på å bli topp fire, men vi har to lag som vi må gå forbi. Det er like mye den måten vi spiller fotball på, og at vi står frem som et Manchester United-lag. Når vi taper kamper, for det kommer vi til å gjøre, må vi gjøre det på den riktige måten, sier Solskjær i et intervju der kun deler er vist tidligere.

Zenit-tapet som gjorde Solskjær stolt

Solskjær dro frem Moldes avgjørende Europaligakvalifiseringskamp mot Zenit i august i fjor som et eksempel på en kamp der man «tapte på riktig måte». Da røk de først 1-3 i bortekampen, men vant 2-1 hjemme og klarte nesten å snyte den russiske storklubben for deltakelse i Europa.

– Da vi røk ut mot Zenit med Molde, og den måten vi gjorde det, så er du stolt som trener og sjef. Det er måten vi gjør ting på som skal være riktig. Så tror jo jeg på at den måten gir resultater, slik at det kan jo balle på seg og vi kan være med og kjempe om topp-fire, sier Solskjær.

En plass blant de fire beste i ligaen er sannsynligvis inngangsporten til deltakelse i Europas gjeveste klubbturnering neste sesong, men det finnes også en mulighet til, nemlig det å vinne årets versjon av turneringen. Solskjær poengterer også at det er denne sesongen som er viktigst akkurat nå.