Nå blir det beinkaldt

Kulden vedvarer

Energimeteorolog Frode Håvik Korneliussen har som oppgave å se på værmeldingen enda lenger frem i tid.

ENERGIMETEOROLOG: Frode H. Korneliussen har klar en fersk prognose som tyder på at vi har en kjølig periode i vente. Foto: StormGeo

Han sier at vær-modellene gir sterke signaler om at det kjølige været vil holde seg til et godt stykke ut i februar.

– Det er tydelige signaler om en kald utvikling fra og med rundt 20. til 25. januar og to til fire uker fremover. Man kan da vente seg en kaldere og tørrere værtype i hele landet, og det vil i vare et godt stykke ut i februar. Deretter kan det nok normalisere seg med noe mildere vintervær, sier Korneliussen til TV 2.

– Hva er årsaken til dette?

– Det er hovedsakelig et høytrykk som ligger nordvest for oss ved Island, kombinert med at lavtrykkene ser ut til å gå mye lenger sør, inn på kontinentet. Det vil føre til et generelt tørt og kaldt vær i store deler i landet og du får et nordlig eller østlig luftstrøm fra Russland som trekker inn over landet, sier meteorologen.

Utelukker ikke Sibir-kulde

Han utelukker ikke at vi kan få besøk av den såkalte Sibir-kulda på enkelte dager i denne perioden.

– Vi kan ikke utelukke Sibir-kulde, men det avhenger av hvor langt sør lavtrykkene går og hvordan vindretningen blir. Det kan hende at vi får noen dager med beinkalde temperaturer, sier Korneliussen.

Selv om det blir kaldere, kan ikke meteorologen love mye snø i langtidsperioden, men slik det ser ut nå, er sjansene er størst for snøfall på Østlandet.

– Jeg tror det vil primært være tørt og kaldt, men dersom lavtrykkene i Europa trekker titt lenger nord, blir det fort en del snø på Østlandet i denne perioden, mens det kan være tørt i andre deler av landet.

Han legger til at det kjølige været trolig også vil gjøre seg gjeldende nedover i Europa, og at snøbonanzaen i Alpene bare vil fortsette.

​– Det vi være muligheter for kaldt vær nedover i Europa og enda mer snø fremover i perioden. Det blir en snørik vinter i Alpene, avslutter han.