Hemmelige lydopptak som en politiagent gjorde under møte med en nå drapstiltalt kvinne (43), ble lagt frem i Kristiansand tingrett tirsdag.

Kvinnen er tiltalt for drapet på sin far i 2002, samt sin eks-samboer i 2014.

Det var etter dødsfallet i 2014 at politiet fattet mistanke til kvinnen. De satte da i gang en skjult etterforskning, blant annet med den hemmelige politiagenten.

Kvinnen visste ikke at hun ble lurt av politiet.

I en av samtalene, 9. juni 2015, snakker de to om hvordan man kan dope ned agentens fiktive samboer og kaste ham i elva.

Tiltalte: «Du må være kald og være jævlig full selv. Det er også viktig at man ikke sier noe til noen».

Samtidig som hun sa dette, viste hun agenten hvordan man kunne legge tabletter i en vitamin-ampull for å få det umerket inn i en person.

– Lenge siden

Under demonstrasjonen med vitamin-ampullene skal kvinnen ha sagt at «Det er lenge siden jeg har gjort dette».

Deretter sa hun at sovetabletter ikke må knuses, men legges hele inne i ampullene.

Den hemmelige politiagenten fortsatte sitt vitnemål i retten tirsdag via videolink, og hun fortalte at hun hadde spurt kvinnen hvor mange tabletter det var plass til i en ampulle.

Tiltalte svarte da «fire eller fem».

AMPULLER: Det var slike ampuller den tiltalte kvinnen skal ha vist agenten. Foto: TV 2

Politiet mener kvinnens ofre ble dopet ned før de døde.

Sint på barnevernet

Kvinnen (43) sa til agenten at hennes bestemor hadde sagt at å «snakke er sølv, å tie er gull».

Videre sa tiltalte følgende:

«Det er ikke alt som er lurt å si. I alle fall ikke i denne byen. Det er et råd.»

Politiagenten fortalte at hun og drapstiltalte i november 2015 snakket om barnevernet.

– Hun var sint på barnevernet og spurte om det å være morderisk var det samme som å være psykopat, fortalte politikvinnen.

Videre skal tiltalte ha sagt: «Jeg har gjort det før og jeg kan gjøre det igjen. Det går ikke å stikke ned noen. Jeg skal gjøre noe enda verre.»

Tingretten fikk høre en lang rekke lydopptak mellom kvinnen og politiagenten.

Til sammen møttes de 49 ganger over en periode på to og et halvt år, og det er over 150 timer med lydopptak mellom dem. De skal ha utviklet det som tilsynelatende var et vennskapelig forhold.

Den drapstiltalte kvinnen selv har ikke ønsket å forklare seg i retten. Det eneste hun har sagt er at hun nekter straffskyld.

Hennes advokat Olav Sylte forsøkte også å få stanset fremleggelsen av lydmaterialet og vitnemålet til den hemmelige agenten. Han mente det brøt med en mistenkts rett til å nekte å forklare seg.

Spørsmålet om dette ble behandlet i retten, men det ble besluttet at bevisene kunne legges fram og at politikvinnen skulle få forklare seg.