Det var sent lørdag kveld. Paret i Trøndelag hadde glemt å sette på oppvaskmaskinen etter middagen, som de pleier, dermed var den ikke ferdig da de gikk og la seg.

– Da hodet traff puta kjente jeg en merkelig brent lukt som bare ble sterkere og sterkere. Da jeg kikket ned trappa til underetasjen så jeg det sterke lyset fra flammene, sier 34-åringen til TV 2.

Han tok trappen i et byks. På kjøkkenet så han oppvaskmaskinen som sto i full fyr.

– Jeg kom på at det er viktig å koble ut strømmen. Jeg la på sprang mot sikringsskapet, mens jeg ropte at kona måtte hente brannslukningsapparatet, forteller han.

Mens han slukket brannen, ringte kona brannvesenet.

– Skremmende

Da brannen var slukket, var hele stua og kjøkkenet fylt av røyk.

Paret sprang opp igjen i andre etasje og vekket døtrene, på 3 og 4 år, tullet dem inn i dyner og fikk dem med ut fra boligen. Snille naboer slapp dem inn så de fikk varme seg og komme til hektene.

– Dette var skikkelig skremmende og jeg priser meg lykkelig for at vi ikke hadde sovnet. Vi har jo røykvarsler, men den slo ikke ut før jeg hadde begynt å slukke brannen, sier han.

34-åringen tør ikke tenke på hvordan det kunne ha gått dersom han og kona hadde sovnet raskere denne kvelden.

Slik unngår du brann i elektriske apparat: Ikke bruk skjøteledning på apparat over 1000 watt.

Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin skal bare brukes mens du er hjemme og ikke når du sover.

Tøm lofilteret i tørketrommelen etter hver bruk.

Ikke bruk komfyren når du er full eller trøtt.

Ikke bruk pc i senga.

Ikke lad mobilen eller pc’en om natta.

Pass på at panelovner og andre elektriske varmeovner ikke blir dekt til med klær eller at møbler står for nærme.

Installer røykvarsler i nærheten av vaskemaskin, oppvaskmaskin og i rom med komfyr.

​Kilde: Sikkerhverdag.no

Familien har i alle fall lært seg en lekse: oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel skal være ferdig og avslått for kvelden før de går og legger seg.

Flest branner på kjøkkenet

I 2018 omkom 39 personer i brann her til lands. Og det er ingen tvil om i hvilket rom branner oftest starter.

Ifølge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) startet hele 58 prosent av alle boligbrannene i 2017 på kjøkkenet. I blokkleiligheter var det samme tallet drøyt 75 prosent, mens stua er det nest mest brannfarlige rommet med ni prosent.

Familien i Trøndelag var heldige. De var årvåkne og hadde gjort halve jobben da brannvesenet kom til stedet.

– Dette er en påminnelse om at må være tilstede og våken når man bruker elektriske artikler som oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel. Selv om slike produkt er ment å være brannsikre, har man ingen garantier, sier Kjetil Monkvik i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Brannvesenet i Trøndelag bruker branntilløpet i helgen som en oppfordring til alle på det nye året:

– Har du planer om et nytt og bedre liv i 2019? Da foreslår vi at du tilføyer dette på lista over nyttårsforsetter: vaske kopper og klær bare når du er hjemme og våken.