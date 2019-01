Noen ganger kan én ny bilmodell snu opp-ned på situasjonen for et helt bilmerke.

Det skjedde da Range Rover lanserte sin Evoque tilbake i 2011. Frem til da hadde Range Rover vært et lite nisjemerke i Norge. Bilene var dyre og kundene gjerne av typen godt voksne.

Evoque kjørte inn med sporty og tøft utseende. Prisen appellerte også til langt flere enn de eksisterende Range Rover-kundene.



Og dermed var suksessen et faktum.

Salget ble mangedoblet i starten, og nå ruller det over 2.000 Evoque-eksemplarer på norske veier. Dermed er også interessen stor for den helt nye utgaven som kommer til Norge senere i år.

Nye Evoque blir en svært viktig bil for Range Rover i Norge.

Premiere før jul

Nå har denne bilen akkurat vært en snartur innom Norge. Vi snakker eksklusive saker, én av et begrenset antall før-produksjonsbiler.

For den norske importøren blir dette naturligvis en svært viktig bil. Siden Evoque først ble lansert, har det kommet til en rekke nye konkurrenter. Men fortsatt står den ut i en klasse med veldig mange bra biler.

Vi i Broom var på den offisielle premieren til Evoque før jul, i London. Her fikk vi se nærmere på bilen, vi fikk også prøve den i en provisorisk offroadløype, rigget til i en diger lagerbygning.

Her kjører vi nye Evoque i en diger lagerhall et sted i London. Den offisielle prøvekjøringen på vanlige veier har ennå ikke vært.

Tatt bort offroad-elementer

Mye handler om design. Her traff Range Rover så til de grader blink i manges øyne. Ikke overraskende handler den nye om å holde seg til et konsept som fungerer. Det betyr i hovedsak at designet er en videreføring av dagens modell.

Range Rover-designerne har tatt med seg hovedtrekkene, men pusset ganske mye på detaljene. Akselavstanden er også strukket, det gir svært korte overheng foran og bak.

De neste minimalistiske linjene er med på å gjøre Evoque både tidløs og sporty. En detalj: De kraftige hjulbuene vi er så vant med fra andre biler i denne klassen, er her tonet ned. Tanken er at Evoque ikke trenger slike elementer for å framstå som en offroader.

Designet beholder grunntrekkene fra forgjengeren. Men hvis du ser nøye på bilen, vil du oppdage at mye er endret.

Tatt store steg

Men samtidig er bilen helt ny, fra innerst til ytterst. Og under skallet har det skjedd svært mye. Her tar Evoque store steg i forhold til første generasjon.

Innenfor kompakte, ytre mål (den er 4,37 meter lang), har de klart å trylle fram et bagasjerom på hele 591 liter. Da snakker vi solid familiebilplass. Baksetepassasjerene har fått to centimeter mer beinplass, samtidig som det er er en rekke større oppbevaringsrom rundt om i bilen.

Interiøret er nytt og her kjenner vi igjen flere elementer fra storebror Velar. Det er ingen dårlig bil å "arve" fra. Range Rover har tatt store steg på interiørdesign og materialer innvendig de siste årene, det fortsetter de med på nye Evoque. Her skal konkurrentene virkelig skjerpe seg for å henge med.

Det har skjedd mye med Range Rover-interiørene de siste årene. Evoque følger opp dette, med mange lekre detaljer.

Lansering på vårparten

Der første Evoque egentlig var en ganske gammel konstruksjon allerede da den kom, er andre generasjon bygget på en ny plattform, kalt PTA (Premium Transverse Platform). Denne skal gi høyere komfort, samt bedre og mer presise kjøreegenskaper. Understellet er langt mer påkostet, samtidig som man har klart å spare vekt en rekke steder. I sum skal det gjøre Evoque både mer lettbeint og morsommere å kjøre.

591 liters bagasjerom, det er mye til denne klassen å være.

Nye Evoque kommer helt fra starten som en såkalt mildhybrid, i tillegg til tradisjonelle diesel- og bensinmotorer. Og ikke minst: Rundt ett år fra lansering skal den også komme som ladbar hybrid. Det kan bli en svært interessant bil for det norske markedet.

Range Rover legger opp til lansering på vårparten, helt konkret når bilen kommer til Norge vet vi ennå ikke.

Norske priser er heller ikke klare. Noen rimelig bil blir dette garantert ikke, men Range Rover møter også mye tøffere konkurranse nå, enn da de lanserte første generasjon. Derfor må de også være konkurransedyktige på pris, hvis de skal klare å følge opp suksessen.

