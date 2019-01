Forsvarer raser mot pressen og anmelder politilekkasje

– Jeg ser at forsvarer ser hardt på oss over bordet her og beskylder oss for en lekkasje. Jeg kan forsikre at noe slikt ikke har skjedd fra vår side, sa Vale, som videre bemerket at det er flere aktører som sitter på lydopptaket.

Det aktuelle lydopptaket er tatt opp av et tidligere gjengmedlem og stammer fra et møte med Tromsdal i 2015. Opptaket, somvarer i 56 minutter, ble politiets gjennombrudd i etterforskningen.

– Vi deler for så vidt forsvarers syn på at bevismateriale skal legges frem i retten. Jeg ble varslet om at VG kom til å publisere materialet og ga uttrykk for vårt ønske om at beviset først føres for retten, sa Vale og la til at VG «selvfølgelig er i sin fulle rett til å publisere opptaket».

Det oppsto følgelig en ordveksling mellom Larsen og Vale, der Vale ga uttrykk for at han hadde behov for å svare på de alvorlige beskyldningene.

Nekter straffskyld

Tromsdal er i Asker og Bærum tingrett, sammen med et tidligere gjengmedlem (33), tiltalt for å ha gitt i oppdrag til to ukjente torpedoer å true en fagkyndig meddommer mens han sto tiltalt i en rettssak i 2012.

Torpedoene bommet imidlertid på adressen og slo til mot nabohuset der et par uforstående ble truet med slegge inne på sitt eget soverom. Saken ble først henlagt i 2014, men etter at to sentrale lydopptak ble funnet, kunne påtalemyndigheten gjenoppta etterforskningen og reise sak mot Tromsdal og 33-åringen.

Både Tromsdal og 33-åringen nekter straffskyld i saken til tross for de nye bevisene. Saken er berammet til å gå for retten helt til 15. februar.