– Her er det så mye ulv at det går ut over livskvaliteten

I 2016 vedtok Stortinget et bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull i Norge og i grenserevir, men dette har ikke blitt overholdt av regjeringen. Nå sier ulvemotstandere at grensen er nådd og arrangerer demonstrasjon mot rovdyrpolitikken.

God morgen Norge reiste til ulvesona i Åsnes i Hedmark for å finne ut hvordan menneskene lever med ulven på nært hold.

Ulv lusket rundt husveggen

– Det å bo i skogen gir meg mye livskvalitet. Jeg er veldig glad i bygda, skog, jakt og fiske. Det er nettopp det som gjør meg ivrig i saken, for endel av livskvalitet blir borte når man ikke kan utnytte det fine kulturtilbudet som er her, som løshundjakt og å ha med ungene ut i skogen, sier innbygger og leder i Norges Jeger- og Fiskeforbund Knut Arne Gjems.

BOR I ULVESONA: Knut Arne Gjems bor på Gjesåsen i Åsnes kommune og tett på ulven. Foto: NJFF

– Vi hører om folk i bygdene som frykter å ha ungene ute på grunn av ulven, men er det en reel frykt?

– Frykt er ulikt fra person til person. Men da det for noen år siden ble tatt et titalls sau akkurat her, og ulven gikk langs husveggen og skoleveien, var ikke det noe trivelig.

Gjems er ivrig jeger og tilbringer mye tid i skogen. Han er ikke redd for ulv, men han er redd for hunden sin.

– I nyere tid har 130 jakthunder blitt drept av ulv i Norge. Elghunden vår Jåma er et familiemedlem og da jeg slipper han i skogen vil jeg ha ham med hjem igjen.

Fascinert av ulv i nærområdet

Thomas Cottis er fylkesleder i Naturvernforbundet i Hedmark og bor i Løten. Han og familien trives veldig godt på bygda og synes det er fascinerende å bo i et område med så komplett natur, hvor det også er rovdyr.

FASCINERES: Thomas Cottis bor utenfor ulvesona, men nært på dyrelivet. Han lar seg fascinere av rovdyr tett på. Foto: Privat

– Ulv er en viktig faktor for å gjøre naturen harmonisk. Har du ulv i området, blir det mindre rev, har man mindre rev får man mindre smågnagere. I tillegg får man mer hare, rådyr og storfugl.

– Gjems, er det ikke flott med mer rådyr og hare?

– Jeg er ingen ulvehater, men jeg mener ulvebestanden må reguleres, for her som jeg bor har det vært som å bo i et reservatområde for ulv, sier Knut Arne Gjems.

– Må slutte med sau på beite

Cottis mener bygdefolket må lære seg å leve med ulven, både når det gjelder jakt og beitedyr.

– Vi på bygda har lett for å tenke at alt skal være som det var før, men verden går framover. Da må vi gjøre ting annerledes.