En mann i 70-årene er tiltalt for å ha bestilt overgrep mot 65 asiatiske jenter over internett.

Saken ble rullet opp som en del av en større etterforskning gjennomført av FBI, som varslet norsk politi.

Rettssaken mot mannen startet i Møre og Romsdal tingrett tirsdag.

Strafferammen er på 21 års fengsel.

Videochatt

Påtalemyndigheten vet ikke hvem jentene er, eller hvilken land de kommer fra, men de vet de er fra Asia.

I flere av videoen kan man tydelig ser ansiktene til ofrene, selv om

Mange av de fornærmede er under 14 år gamle, og de yngste skal være så unge som 3-4 år.

Mannen skal ha bestilt overgrepene via en tjeneste for videochatt.

Han skal da ha gått under navnet «grovie4u1» og «grovie4u2». Via chattetjenesten skal han da ha oppfordret en rekke forskjellige personer til å begå overgrep mot jentene, mens han fulgte med via video.

Mannen betalte for tjenesten, og ga selv beskjed om hvilke seksuell aktivitet som skulle utføres, ifølge tiltalen.

Omfattende

Ifølge Sunnmørsposten, som følger saken i Møre og Romsdal tingrett, betalte mannen så mye som en halv million kroner for å få overgrepene gjennomført.

Han erkjente ikke straffskyld etter tiltalen da saken startet tirsdag.

Ifølge hans forsvarer Axel Lange har mannen likevel erkjent å være involvert i alle poster og punkter i tiltalen.

– Han sier han ikke klarer huske alle forholdene i detalj. Han har også sagt at han synes dette er svært ubehagelig, sier Lange til TV 2.

I og med at ofrene ikke er identifisert, er det ikke oppnevnt bistandsadvokat i saken.