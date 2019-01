Varsler tusener til ulvedemonstrasjon

Jakten på ulvene i det omstridte Slettås-reviret i Trysil blir ikke stanse. Det meldte Oslo byfogdembete mandag.

– Retten har i kjennelse av i dag kommet til at vilkårene for forføyning ikke er til stede. Retten kom til at departementet har tolket loven riktig, skriver Oslo byfogdembete i en kommentar i forbindelse med mandagens kjennelse.

Allerede første jaktdag, 1. januar, ble to ulver skutt innenfor reviret. Ordfører i Trysil, Erik Sletten, sier til TV 2 at det i distriktet har vært positive reaksjoner på fellingen.

– Men dette kunne vi gjort for mange år siden fordi rovdyrtrykket har vært stort og Slettås-flokken har hatt veldig negativ påvirkning på lokalsamfunnet, sier han og legger til:

– Det er også fare for at vi relativt raskt får inn nye ulveflokker, men så langt er folk veldige positive og føler nok lettelse.

Total belastning

Sletten sier at det er den totale belastningen ulveflokken påfører befolkningen som er av betydning for fellingsbehovet.

– I distriktene har vi en tradisjon og en kultur for å bruke utmarka, altså forvaltet i et langsiktig perspektiv med beitedyr, jakt, bosetting og rekreasjon. Alt dette er metoder for å forvalte utmarka. Det gir oss et totalt grunnlag for bosetting og det gir grunnlag for trivsel, sier han.

– Hvordan forstyrrer ulven dette?

– Ulven på Slettås er spesielt nærgående, det er vel det som er det mest spesielle med den, sier han.

Venter tusener til demonstrasjon

Tirsdag arrangeres fakkeltog mot regjeringens ulvepolitikk. Minst 2000 har meldt seg på demonstrasjonens Facebook-side.

– Det er 770 fra Hedmark og 300 fra Oppland som er forhåndspåmeldt på busser til Oslo, sier leder Kristina Hegge i Oppland Bondelag til NRK.

Det er Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk som sammen med Naturbruksalliansen står bak demonstrasjonen i Oslo tirsdag kveld. Klokka 18 går fakkeltoget fra Youngstorget til Stortinget. Arrangørene sier de venter flere tusen deltakere.

Rundt 2.000 personer har varslet på Facebook at de ønsker å delta i demonstrasjonen.

I tillegg til de rundt 1.000 deltakerne som blir busset inn fra innlandsfylkene, venter Hegge at flere vil ta seg inn til hovedstaden på egen hånd. Hun melder dessuten om fulle busser fra Telemark, Østfold, Akershus, Buskerud og Trøndelag. Fra Finnmark, Troms og Nordland kommer folk med fly for å være med på demonstrasjonen.

– Vi reiser nedover fordi vi kjenner oss igjen i problemet. Vi må støtte dem som lever i ulvesonen, sier leder Svein Olav Thomassen i Troms Bondelag.