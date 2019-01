Bestilte angrep på dommer – torpedoene kan ha valgt feil hus, ble jaget av eldre mann med pistol

Tirsdag morgen møtte Christer Tromsdal (49) og det tidligere gjengmedlemmet (33) i Asker og Bærum tingrett.

Tromsdal smilte og hilste vennlig på pressen da han ankom retten. Han oppga på dommer Nils Ole Bays spørsmål å være selvstendig næringsdrivende.

Begge de tiltalte nektet i retten straffskyld etter alle tiltalens poster.

Politiet mener at 49-åringen på forsommeren i 2012 ga 33-åringen i oppdrag å skade en fagdommer i en pågående straffesak der Tromsdal var tiltalt.

Ifølge påtalemyndigheten rekrutterte det tidligere gjengmedlemmet to torpedoer for å gjennomføre et anslag mot fagdommeren.

Dette skjedde ifølge tiltalen ved 23.30-tiden den 17. Juni i 2012. Torpedoene tok seg inn i et bolighus i Asker ved å knuse verandadøra med ei slegge.

Politiet mener at hensikten var å ramme fagdommeren for å få stoppet den pågående straffesaken mot Tromsdal, men at de innleide mennene gikk inn i feil hus.

I stedet for å ta seg inn til fagdommeren, gikk de inn til et eldre ektepar.

Bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra representerer ekteparet og fagdommeren som politiet mener at skulle angripes. Ingen av de tre ønsker å uttale seg i forbindelse med rettssaken.

Jaget på dør med pistol

Torpedoene brukte slegga til å slå inn døra til soverommet der ekteparet lå og sov. Ofrene ble skremt og søkte dekning på badet. Der inne satte mannen i huset sammen et håndvåpen som han brukte til å true de ubudne gjestene.

Trusselen var effektiv, og de to torpedoene rømte på dør. Politiets etterforskning har ikke lyktes med å avdekke hvem de to torpedoene var.

– For ekteparet var det uforståelig å bli utsatt for et slikt angrep, der det tydelig ikke var et innbruddsforsøk eller et ran, men tilsynelatende et målrettet angrep mot mannen i huset. De visste imidlertid at naboen var meddommer i en sak i Oslo tingrett, og det ble fort en teori at dette hang sammen, sa aktor Stein Vale i sitt innledningsforedrag.

I RETTEN: Statsadvokat Stein Vale og Christer Tromsdals forsvarer Mette Yvonne Larsen i Asker og Bærum tingrett tirsdag morgen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han betegner saken som et «alvorlig anslag mot rettsstaten».

Vil ikke filmes

Før retten ble satt tirsdag, gjorde en representant for tingretten det tydelig at meddommerne i saken ikke ønsker å la seg avbilde. Dette er ikke vanlig i straffesaker, og tingretten har ikke opplyst hva som er årsaken.

I tillegg til å være tiltalt for å ha bestilt dommerangrepet, anklages Christer Tromsdal også for å ha truet to vitner i forbindelse med en straffesak i juli i 2016.