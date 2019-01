Den folkekjære artisten avslører i tirsdagens utgave av Se og Hør at hun har fått seg kjæreste.

– Ja, vi har det veldig fint sammen, sier hun til bladet.

60-åringens utkårede heter Øystein Sørum (59) og driver et sikkerhetsselskap innen jernbanedrift.

Videre står det skrevet at paret møttes for omlag tre måneder siden, og at Bettan innrømmer at hun er forelsket.

Saken oppdateres.