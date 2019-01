​Golden Globe blir ofte omtalt som oppvarmingen til den store begivenheten som finner sted i februar – selve Oscar-utdelingen.

TV- og mediedekningen var enorm, likevel var det mye som foregikk bak kamera da kjendiseliten var samlet for å hylle hverandre.

Bak kamera

Ifølge Entertainment Weekly var ikke utdelingen en dans på roser for «Eight grade»-stjernen Elsie Fisher.

Hun ble sett ha en opphetet diskusjon med D'arcy Carden fra «The Good Place» før de entret den løperen, skriver kjendisnettstedet.

Countrystjernen Keith Urban og «Aquaman»-aktuelle Nicole Kidman er et av Hollywoods superpar, men de er som folk flest når det kommer til klokka. De ankom angivelig for sent til festlokalet.

DOLLARGLIS: Nicole Kidman og Keith Urban ankom prisutdelingen hånd i hånd. Foto: Frazer Harrison

Begynte å gråte

Flere publikummere skal ha begynt å hysje på hverandre under presentasjonen av filmen «The Favourite», som Olivia Colman vant beste kvinnelige hovedrolle for. Nettstedet hevder også at hun tok til tårene da hun kom tilbake til bordet etter å ha mottatt prisen.

Golden Globe Awards er som mange andre prisutdelinger. Kjolene glitrer, smilene er kritthvite og påklistret og sikkerheten er høy.

En kjendis som tok sikkerheten på alvor var Taylor Swift. Hun ankom Beverly Hilton med en flokk av sikkerhetsvakter, som nesten pløyet ned spionparet fra «The Americans», Keri Russel og Matthew Rhys, før hun forsvant backstage.

Et annet velkjent kjennetegn er lange taler. I år var intet unntak, det fikk annonsørene merke. De tryglet vinnerne om å fatte seg i korthet.

«Vi har gitt dere en nedtellingsklokke, vær så snill og bruk den», skal de ha oppfordret.

– Jeg vil tisse ved siden av Javier Bardem

Kjendisnettstedet Entertainment Weekly hadde to ansatte på plass under søndagens prisutdelingen. Disse to skal ha en hørt en mann si at han gjerne ville tisse ved siden av den notoriske leiemorderen fra «No Country for Old Men», spilt av spanske Javier Bardem, skriver nettstedet.

GIFT: javier Bardem giftet seg med skuespilleren Penolope Cruz i 2010. Foto: Paul White

Beruset

Beverly Hilton var ikke bare fylt til randen av kjendiser, det ble servert mat og ikke minst alkohol. Et tydelig beruset publikum klappet «Bohemian Rhapsody»-stjernen Rami Malek opp på talerstolen, da han vant prisen for beste mannlige hovedrolle.

Kjendisene ble usedvanlige høylytte da Glenn Close vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle i sjangeren drama. Hva som var grunnen er ifølge nettstedet ukjent.

Kvinner i bresjen

En som virket skråsikker i sin sak var Janelle Monae. Artisten var den første publikummeren som reiste seg og ga stående applaus til Regina King da hun mottok prisen for beste birolle.

King lovte nemlig at femti prosent av produksjonen hennes, ved neste prosjekt, skal bestå av kvinner. Regina King spiller hovedrollen i thrilleren «All the Way with You», som slippes i USA oktober 2019.