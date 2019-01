Christian Eriksen er nok en gang midt i en meget god sesong for Tottenham. Så god at trippel Champions League-mester Real Madrid er villige til å legge 1,16 milliarder kroner på bordet for å sikre seg danskens tjenester, det melder The Independent.

Fire mål og syv assist på sesongens 13 starter i Premier League er noe Los Blancos mektige president Florentino Perez legger merke til.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United snuser på Roma-stopper Kostas Manolas, hevder Mirror. Grekeren har et utkjøpsklausul på 332 millioner kroner, men den blir først aktiv til sommeren.

Paolo Dybala kan være på vei bort fra Juventus. Daily Express melder at Pep Guardiola og Manchester City ønsker å hente 25-åringen til sommeren. Britiske seddelpresser vil, ifølge ryktene, måtte trykke opp i overkant av én milliard kroner for den Argentinske juvelen.

TIL PREMIER LEAGUE? Paolo Dybala er en av fotballverdenens mest ettertraktede. Foto: Denis Balibouse

Tidligere Real Madrid-stopper Pepé skal ha vært på Arsenal-manager Unai Emerys ønskeliste, men ifølge The Sun har Monaco og Thierry Henry fristet den portugisiske stopperkjempen mer enn London og Emirates.

Samtidig kan Henrikh Mkhitaryans dager være talte hos the Gunners. The Sun skriver at armeneren kan bli ofret om Arsenal får ønsket om å kjøpe Barcelonas Denis Suarez oppfylt.

Daily Mail skal vite at Tottenhams Moussa Dembele er i tenkeboksen etter at Beijing Guoan har lagt 127 millioner kroner på bordet.

Fulham, Burnley, Cardiff og Newcastle skal alle være ivrige etter å signere Marseilles kanstspiller, Clinton N'Jie. Det skriver Daily Mail.