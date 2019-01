Dermed er Australian Open-eventyret over før det kom i gang for den norske 20-åringen.

Ruud slo nylig Laaksonen 6-3, 6-4 i en Challenger-turnering i Playford, men i 1. runde av kvalifiseringen til Australian Open viste sveitseren andre takter. Samtidig var det lite som stemte for det norske tennistalentet.

Det første settet bør gå rett i glemmeboka for nordmannen. Sveitseren vant 6-2.

Snarøya-gutten slet med det meste også i andre sett, og kom i alvorlig trøbbel da Laaksonen brøt Ruuds serve og tok ledelsen 3-2. I det påfølgende gamet hadde Ruud to breakballer, men sveitseren reddet seg inn med to server fra øverste hylle. Deretter vant han de to påfølgende ballene og gikk opp i 4-2.

Snarøya-gutten, som hadde uvanlig mange feiltreff i kampen, vant så vidt sin egen serve og reduserte til 4-3. Sveitseren hadde få problemer med å vinne sitt game og dermed sto det 5-3.

Ruud reduserte til 5-4, men feilene fortsatte å florere for nordmannen. Sveitseren kontrollerte inn siste sett og vant 6-4.

Dermed er Australian Open-eventyret over for denne gang for den norske 20-åringen.

Casper Ruud kvalifiserte seg i fjor for første gang til hovedturneringen i Australian Open. Der ble det stopp i 2. runde mot argentineren Diego Schwartzman. I år var det norske tennistalentet femteseedet i kvalifiseringen på hardcourten i Melbourne.

20-åringen har etter endt sesong i fjor hatt et lengre treningsopphold på Rafael Nadals treningskompleks på Mallorca, under ledelse av Nadals onkel Tony Nadal.

På mandagens ferske ATP-ranking rykket Casper Ruud opp én plass fra 112 til 111.

