Han er kanskje verdens mest kjente kokk, men de siste par årene har ikke vært en dans på roser for britiske Jamie Oliver (43).

Han gikk på en økonomisk kjempesmell da hans italienske restauranter og grill-restauranter begynte å slite med lønnsomheten..

I 2017 fikk han to timer på seg på å skyte inn 13 millioner pund – over 142 millioner kroner etter dagens kurs – for å dekke tapene.

Deretter gikk alt «til helvete», sier han selv i et lengre intervju med The Sun.

Møtte veggen

Problemet med restaurant-businessen gikk sterkt inn på Oliver, som kjørte seg selv knallhardt.

– Jeg er kjent for å være en optimistisk fyr full av overskudd, men én dag følte jeg meg plutselig trist, og tristheten varte lenge. Jeg var ikke deprimert, men jeg var dum. Jeg sov altfor lite, sier han.

Bekymringene med forretningene bidro til å sende fembarnsfaten inn i en negativ spiral med lange dager på jobb og stadig mindre søvn. Han kaller det for den verste tiden i sitt liv,

– Jeg kom hjem til min kone, Jools, og lagde middag. Hun sovner, men jeg er overgiret. Telefonen plinger konstant. Pling, pling. Jeg la meg konstant klokken ett om natten og stod opp i 04- eller 05-tiden om morgenen.

Han ble utslitt og bestemte seg for at dette ikke kunne fortsette. Han begynte å snakke med eksperter og å lese seg opp om viktigheten av å ha et sunt søvnmønster.

– Den viktigste delen av ernæring er søvn. Alt annet avhenger av det, sier Oliver til The Sun.

– Jeg er som en baby

Etter at han innså dette er han aldri senere i seng enn kl 22.00. Han har nå en streng leggerutine for seg selv og må alltid ha det kaldt og bekmørkt i rommet. I tillegg bruker han sovemaske for å få det helt mørkt.

– Jeg er som en baby. Jeg må sette alarmklokken på for når jeg skal legge meg. Jeg er 43 år, og må legge meg selv, men jeg har endret vanene mine og jeg merker en utrolig forskjell, sier Oliver.

Totalt måtte tolv av 37 restauranter i imperiet hans stenge som følge av de økonomiske problemene, men Oliver fikk betalt alle kreditorene, og ser nå fremover.

Akkurat nå er han aktuell med en egen kostholdsplan på nett som skal gi familier en sunn og god start på det nye året.