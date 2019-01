Consumer Electrics Show (CES) i Las Vegas er verdens største elektronikkmesse. Men det handler ikke bare om elektronikk og gadgets her.

De senere årene har også bilbransjen blitt mer synlige på disse utstillingene. Det har naturligvis å gjøre med en stadig økende digitaliseringen av bilene og tjenestene rundt disse.

Nissan er et av merkene som har viet mye fokus til CES. De er i allianse med Renault og Mitsubishi og i sum en av verdens største bilprodusenter.

Toppsjefen Carlos Goshn sitter i fengsel i Japan, mistenkt for storstilt skatteunndragelse. Men stort sett alle andre sjefer er representert i Las Vegas. Vi fikk et eksklusivt intervju en av dem, nemlig Kazuhiro Doi. Han har den ganske så imponerende tittelen "Alliance global director".

Følger med på Norge

Vi tenker det er like greit å gratulere med rekordsalg av Nissan Leaf i Norge, først som sist. Og det er naturligvis noe han har fått med seg.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller har møtt Nissan-sjef Kazuhiro Doi i Las Vegas.

– Ja, det er imponerende, og jeg må si overraskende. Norge er et kaldt land, og sånn sett skulle man kanskje tro dere var noe negative til elbiler. Batteriene får jo lavere rekkevidde i kulda. Men det gode salget har vel også noe med myndighetenes støtte å gjøre, sier Doi.

Det kan vi nok skrive under på, ja. Nissan har for øvrig gjennom mange års suksess med første generasjon Leaf, også benyttet de erfaringene som er gjort i Norge, til utviklingen av elbilene sine.

– Vi sender ingeniører til Norge for å se hvordan dere bruker Leaf. Og vi har samlet inn informasjon om bruksmønster og ladevaner. Dere er elbilbrukerne som har kommet lengst i hele verden. Det ønsker vi naturligvis å benytte oss av.

Det er bra med folk på Nissan-standen på CES. Det har også mye spennende å vise fram her.

Utfordrende for hydrogen

Likevel påpeker Nissan-sjefen at det globale markedet er noe helt annet enn det vi har i Norge – med langt lavere andel elbiler.

– Hvordan tror dere utvikling vil bli framover? Det er jo også andre ”grønne” biler på markedet …

– Når det gjelder for eksempel hydrogen, tror jeg nok flaskehalsen for disse er infrastruktur. Derfor er jeg veldig trygg på at batteri-elbiler vil stå sterkt framover. Men hvis vi ser på de globale salgstallene, er det fortsatt snakk om få biler. Derfor vil hybrid-løsninger være et viktig steg på veien til enda mer elektrifisering.

Selv om det ikke er så godt kjent i Norge, er Nissan i gang med hybrider også. Disse modellene kalles e-Power.

Croissoveren MBIX er på plass på Nissans stand i Las Vegas. Denne er ventet på markedet om ikke veldig lenge.

Diesel og bensin

I motsetning til en vanlig hybrid, fungerer e-Power slik at bensinmotoren kun har som oppgave å generere strøm til elmotoren. Det er altså sistnevnte som sørger for selve framdriften.

I Japan man hatt stor suksess med en e-Power-utgaven av småbilen Note.

Doi ser imidlertid ikke lyst på framtiden til diesel- og bensinmotorer. Særlig diesel tror han får det tøft, på grunn av nye og strengere utslippskrav.

– Jeg ser ingen lys framtid for dieselmotorer. Når det gjelder bensinmotorer, er det litt annerledes. For de er gjerne utgangspunkt for en hybrid. Derfor vil nok de leve lenge fortsatt.

– Hva med dieselmotor sammen med elmotor i en hybrid-løsning?

– Det går an. Men fordi kostnadene knyttet til utslippskrav blir for høye, tror jeg ikke det blir så aktuelt.

Suksessen med to generasjoner Leaf har gitt Nissan svært mye kunnskap om elbiler og hvordan dette markedet fungerer.

Autonom kjøring

Det er naturligvis ikke bare drivlinjer som gjelder på en slik messe. Nissan har stort fokus på utvikling av tjenester rundt bilholdet og ikke minst autonom kjøring.

Doi tror bilene raskt kan begynne å kjøre på egenhånd.

– Teknikken er i stor grad på plass. Det handler om lovverk. Det er vanskelig å spå når sjåfører virkelig kan slappe helt av, og la bilen kjøre av seg selv. Men om fem år tror jeg vi har kommet et langt steg videre.

På standen til Nissan står blant annet den viktige elbilnyheten MBIX – som blir en elektrisk SUV. Og den blir autonom på nivå 4 – som er noe av det mest avanserte du kan få akkurat nå. Skalaen går til fem.

Se video: Han har taxisentral – med bare elbiler

​