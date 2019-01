Mandag ble skuespilleren formelt siktet i saken for å ha befølt en 18 år gammel ryddegutt i en bar i Nantucket, Massachusetts, i 2016.

Innholdet i rettsdokumentet er gjengitt av Daily Mail, og skuespilleren nekter ikke for å ha befølt gutten.

Ifølge dokumentene hevder skuespilleren at gutten sa han var en 23 år gammel student, og at anklageren selv fikk en venn til å introdusere han for Spacey.

Videre skal tenåringen ha tatt imot drinker fra Spacey, og latt skuespilleren holde rundt ham mens de sang ved pianoet i baren. De to skal også ha forlatt baren for å røyke.

Dette, i tillegg til at tenåringen ga nummeret sitt til Spacey, indikerer «gjensidig flørting» hevder dokumentet.

Benekter ikke tafsing

Ingen steder i dokumentet skal Spacey benekte å ha befølt gutten. Ifølge dokumentet forsøkte ikke anklageren å motstride berøringen, spørre Spacey om å stoppe eller prøve å komme seg ut av situasjonen. Befølingen skal ha pågått i rundt tre minutter.

Anklageren selv hevder det var fordi han frøs til, og hevder det at han ikke fikk ereksjon er bevis på at han ikke nøt berøringen.

Skuespillerens forsvar mener etterforskningen vil vise at anklageren lo av hendelsen i flere måneder etter det påståtte overgrepet, og at det er moren til anklageren som er drivkraften bak påstandene.

Spacey risikerer fem år i fengsel dersom han dømmes. Neste høring er satt til 4. mars.