Ulovlig innvandring var et av hovedpunktene til Trump allerede i valgkampen frem mot presidentvalget i 2016.

Etter at han ble valgt til president stod han fast ved at muren på grensen mot Mexico skulle bygges. Han mente til og med at Mexico burde betale for den.

Men i 2019 står det fremdeles ingen mur på grensen mot nabolandet i sør, noe som begynner å bli et problem for presidenten.

I om lag to uker har flere amerikanske etater nå vært stengt i det som kalles en «shutdown».

Årsaken er at presidenten krever fem milliarder amerikanske dollar til å bygge grensemuren, noe demokratene i Kongressen sier blankt nei til.



Det har skapt en situasjon der det ikke er flertall for noe budsjett som holder statsapparatet i gang.

Taler tirsdag

Til tross for mye motstand fra Kongressen har Trump uttalt at han kanskje vil erklære nasjonal krise for å få bygget muren mot Mexico.

Trump-administrasjonen mener at man kan si at det er krisetilstander ved grensen etter at nesten 103.000 mennesker i løpet av oktober og november ble anholdt etter å ha kommet seg ulovlig inn i landet.

Mandag varslet Trump at han vil holde en tale til nasjonen tirsdag. Fra sitt kontor i Det hvite hus er det ventet at han vil snakke om nettopp grensemuren.

Dersom presidenten erklærer nasjonal krise kan han sende mer arbeidskraft for å få bygget muren. Men han må fortsatt komme opp med milliarder av amerikanske dollar for å gjennomføre prosjektet.

Juridiske spørsmål

Å forsøke å bygge en mur på denne måten vil by på juridiske barrierer, skriver AFP News.

En lov sier at presidenten kan beordre militære byggeprosjekter ved å bruke midler som allerede er tilgjengelige i forsvarsbudsjettet, men det er ifølge AFP ikke sikkert at muren kan kalles en militær konstrukjson.

MUR: Prototyper til grensemuren står oppstilt ved Tijuana. Foto: Guillermo Arias/AFP

I tillegg er store deler av områdene langs grensen mellom USA og Mexico privateid. Det innebærer at å bygge en mur vil innebære å få kontroll over mye privateid land, noe som ifølge AFP kan kreve årevis av forhandlinger med landeierne.

Ikke uvanlig

Ifølge AFP er det langt fra uvanlig at presidenter benytter seg av å erklære nasjonale kriser for å få gjennomført ting. På engelsk kalles dette for «The national emergency act» (NEA).

President George W. Bush Jr. iverksatte NEA etter terrorangrepet 11. september 2001, blant annet for å kunne utvide det amerikanske forsvaret utover det som var budsjettert og for å innføre avhørsmetoder som er bredt ansett som tortur.

Barack Obama brukte NEA i forbindelse med svineinfluensaen i 2009, for å gi myndigheter og sykehus bedre mulighet til å handle raskt ved eventuelle utbrudd.