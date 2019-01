Kim Jong-un og kona Ri Sol-ju dro fra Nord-Korea mandag ettermiddag og ankom Beijing med tog like før klokken 11 lokal tid, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Det er ventet at de skal være i Kina fram til torsdag 10. januar.

Med seg på reisen har Kim også et ukjent antall nordkoreanske tjenestemenn, opplyser Nord-Koreas nyhetsbyrå KCNA.

Toget, som består av tre vogner, stoppet på en togstasjon i Beijing hvor politi og sikkerhetsstyrker sto oppstilt, ifølge nyhetsbyrået AP.

Kim er i Kina for å møte landets president Xi Jinping. Ifølge Yonhap er det ventet at Kims møte med president Donald Trump blir et av samtaleemnene. Begge parter har uttrykt at de ønsker et nytt møte, men dato og sted er foreløpig ikke bestemt. Senest i sin nyttårstale sa Nord-Koreas leder at han er klar til å møte Trump «når som helst». Han advarte samtidig presidenten mot å opprettholde de økonomiske sanksjonene mot Nord-Korea.

Turen til Beijing er statslederens fjerde offisielle besøk til nabolandet i nord.

Bekreftelsen på at Kim Jong-un er på plass i Beijing kommer timer etter meldinger om at et spesialtog hadde passert grensen mellom landene mandag kveld.

