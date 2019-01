– Bussen ble blåst av veien grunnet sterk vind, og havnet på siden. Det er svært glatt og dårlig brøyta på stedet, sier operasjonsleder Kjartan Waage til TV 2.

Utforkjøringen skjedde like ved Skjåk kirke. Operajonslederen forteller at det var en skremmende opplevelse, og at kriseteam er tilkalt.

Waage forteller at bussen er en dobbeltdekker, og at det skal ha vært rundt 30 passasjerer i bussen.

Først ble det bare meldt om lettere skader på passasjerene, men Waage sier til TV 2 at en passasjer skal ha kutt i hodet. Det er veldig mørkt på stedet, så det er uoversiktelig, forteller Waage.

Klokken 04.48 tirsdag morgen skriver politiet at det var ca 30 passasjerer i bussen, og at de fleste er uskadd. Alle er nå ute av bussen. En person er kjørt i ambulanse med kuttskader i hodet.

Klokken 05.36 melder politiet at en dame er kjørt til traumemottaket på Lillehammer sykehus med smerter i bryst og nakke, og at resten av passasjeren blir kjørt til kommunehuset i Skjåk. Der vil de undersøkes av helsepersonell.

Politiet opplyser om at det er svært glatt på stedet og at veien stenges på ubestemt tid.

SKJÅK kl 0418, trafikkulykke, meldt om buss som har kjørt av vegen. Flere passasjerer i bussen. Ukjent skadeomfang. Nødetater til stedet.

Saken oppdateres. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) January 8, 2019

