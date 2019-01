Cyntoia Brown (30) var bare 16 år gammel da hun skjøt og drepte 43 år gamle Johnny Allen i Nashville, Tennessee.

For drapet ble hun i 2006 dømt til livstid i fengsel.

Mandag ble det klart at Brown skal løslates. Det skjer etter at hun har sonet 15 år av dommen.

Det er guvernør i Tennessee, Bill Haslam, som benåder 30-åringen, skriver Reuters.

I en uttalelse fra guvernøren heter det at beslutningen er gjort etter nøye overveielse av det han kaller en «tragisk og kompleks sak».

– Cyntoia Brown begikk, som hun selv har innrømmet, en forferdelig kriminell handling da hun var 16 år gammel. Allikevel er det for strengt å gi en mindreårig en livstidsdom som krever at hun sitter fengslet i minst 51 år før hun en gang vil være kvalifisert for prøveløslatelse. Spesielt med tanke på de ekstraordinære stegene Brown har gjort for å gjenoppbygge livet sitt, skriver han videre.

Menneskehandel

Drapet på Johnny Allen skjedde i 2004. Brown var offer for menneskehandel og bodde sammen med en hallik kalt «Cut-Neck», som ifølge advokaten hennes voldtok og mishandlet henne jevnlig.

Hun ble også presset til å prostituere seg. Det var slik hun møtte 43 år gamle Johnny Allen, som kjøpte sex av henne.

– Han tok tak mellom beina mine. Skikkelig hardt. Så trodde jeg han strakk seg etter et våpen. Jeg trodde han skulle drepe meg, eller voldta meg. Jeg strakte meg etter et våpen og skjøt ham, forklarte Cyntoia i retten i 2004.

43-åringen døde av skuddet.

Aktoratet hevdet at Brown depte Allen i kaldt blod for å rane ham. Cyntoia ble funnet skyldig i overlagt drap og ble dømt til livstid i fengsel.

Takket guvernøren

I en uttalelse lest opp av Browns advokater på en pressekonferanse mandag, takket Brown guvernøren for å gi henne en ny sjanse. Det skriver Washington Post.

– Jeg er takknemlig for all støtten, alle bønnene og oppmuntringen jeg har fått, het det i uttalelsen til 30-åringen.

Kjendiser engasjert

Browns sterke historie gikk viralt i 2017 etter at historien hennes ble kjent gjennom en dokumentar laget av en lokal TV-stjasjon.

Flere kjendiser har tatt til orde for å løslate kvinnen, blant dem Rihanna, Snoop Dogg, Kim Kardashian og Lebron James, skrev nyhetsbyrået AP i 2017.

«Noe er forferdelig galt med systemet når voldtektsmenn slipper unna, og offeret blir innesperret for livet. For hver av dere som er ansvarlig for dette barnets dom, håper jeg dere ikke har barn, for dette kunne være deres datter som straffes for en straff hun allerede har fått» skrev Rihanna på Instagram i november 2017.

Saken er også brukt for å innføre mildere straffer for amerikansk ungdom som begår alvorlige lovbrudd i tenårene.