Rosenborg og FK Haugesund er enige om en avtale som gjør Eirik Horneland til RBK-trener.

Det melder FK Haugesund i en pressemelding sent mandag kveld.

– FK Haugesund og Rosenborg BK har i kveld inngått avtale om at Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland frigis fra sine kontrakter i FKH med umiddelbar virkning. Partene er glade for at saken er løst, og ønsker Eirik og Karl Oskar lykke til med nye utfordringer i Trondheim, skriver FKH.

Rosenborg bekrefter også at Eirik Horneland er klar for klubben.

– Deilig å ha det overstått. La oss ta resten i morgen. Må få summet meg litt, skriver Eirik Horneland i en SMS til lokalavisen Adressa.no ved midnatt mandag.

Skrev toårskontrakt

43-åringen har skrevet under en toårskontrakt, melder klubben på sine hjemmesider.

– Karl Oskar Emberland er ansatt som assistenttrener - også han på en toårskontrakt. Horneland og Emberland har trent FK Haugesund sammen de to siste sesongene. Trond Henriksen blir også en del av trenerteamet, og fortsetter som assistenttrener slik han gjorde det i fjor høst under Rini Coolen, opplyser RBK.

De siste ukene har Rosenborg og FK Haugesund vært i disputt om hvilken kontrakt som gjelder for Horneland.

Søndag kveld ble det brudd i forhandlingene om en kompensasjonssum for Horneland og assistenten Karl Oskar Emberland.

Mandag ledet Horneland FKH-treningen etter at det ble sådd tvil rundt når oppsigelsestiden til Horneland gikk ut.

Men nå har partene funnet frem til en løsning begge kan leve med, og Horneland forlater dermed FK Haugesund.

– Bra for alle parter

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er glad saken løste seg til slutt.

– Dette var bra for alle involverte parter, for de siste dagene har vært surrealistiske. At han ledet Haugesund i dag etter alt som har skjedd er noe av det merkeligste jeg har sett, og både han og spillerne må ha hatt en veldig spesiell følelse i kroppen. Han er en trener som de har bygget opp i Haugesund, og derfor blir jo dette ekstra spesielt med tanke på alle de nære båndene han har hatt og har til alle i klubben, sier Jesper Mathisen til TV 2 Sporten sent mandag kveld, og slår fast:

– Nå får han en fantastisk sjanse for den største og beste klubben i Norge, og jeg tror han vil motbevise skeptikerne.

​Nå er eksperten spent på hvem som kommer til å bli ny trener i FK Haugesund.

– Haugesund må nå ut på trenerjakt for å finne erstattere, men der vil jeg tro de allerede er godt i gang og at nye trenere er på plass om ikke alt for lang tid, mener han.