Da Marissa Tietsort leverte den lille gutten tilbake til moren i oktober 2018, visste ikke moren hvilket mareritt som var i ferd med å utvikle seg.

Leverte dødt barn

Gutten ble overlevert sittende i bilsetet bak i bilen. Moren satt seg inn og kjørte av sted. I den tro at barnet sov, skriver Wasau Daily Herald.

Moren ante ikke at gutten allerede hadde vært død i flere timer. Hun stanset på et vaskeri noen minutter etter å ha hentet barnet og oppdaget at han ikke pustet.

Da nødetatene kom til stedet, sto moren febrilsk over sønnen og forsøkte livreddende førstehjelp. Til ingen nytte.

Saken ble etterforsket og barnevakten varetektsfengslet. Aktor mener barnevakten er ansvarlig for barnets død ved slag mot hodet. Etter han var død, mener påtalemyndigheten at hun kledde barnet i bobledrakt, satte ham i bilsetet, dro innom Mc Donalds, før hun kjørte ham til moren, uten å informere om at barnet var dødt.

Etterpå dro hun og badet i svømmehallen på et hotell sammen med kjæresten og en sønn.

– Overlagt

Fredag ble tiltalen mot Tietsort tatt ut. Aktoratet mener Tietsort som selv har fem barn og er gravid med det sjette, drepte babyen med vilje. Tietsort selv innrømmer at hun visste at gutten var død da hun leverte ham til moren, men nekter for å ha forårsaken dødsfallet.

Ifølge obduksjonen døde han av minst tre slag mot hodet. Halebeinet hans var også knust. «Alt tyder på at det ble brukt stor kraft», står det i tiltalen. Det anslås at barnet var dødt to timer før han ble levert til moren.

Tietsort har sittet i varekt siden oktober. Under rettshøringen fredag kom det fram at flere barn som Tietsort hadde passet på hadde skadet seg, uten at det resulterte i noen anmeldelse.