Consumer Electrics Show (CES) i Las Vegas er verdens største elektronikkmesse. Her vises en rekke nyheter på elektronikk-fronten.

Ettersom biler blir stadig mer digitaliserte og får mer elektronisk utstyr, er bilbransjen i større og større grad representert her på CES.

Ett av merkene som virkelig drar på, er BMW. De har blant annet med seg det nye SUV-flaggskipet BMW X7, og ikke minst konseptbilen Vision iNext.

Sistnevnte skal gi oss en klar formening om hvilken retning merket tenker seg at utviklingen vil gå. Og bare for å ha sagt det – dette er ikke bare en konseptbil. Tanken er at denne selvkjørende og elektriske SUVen skal i produksjon.

Flaggskipet

Vision iNext er så vidt over fem meter lang, og skal bli flaggskipet i i-serien (de elektriske bilene til BMW).

Vi har skrevet om denne bilen tidligere også. Men nå har vi fått vite mer om tankene bak – og ikke minst hvordan man vil bruke teknologien.

På innsiden har man gått ganske radikalt til verks.

– Tanken er at man skal få assosiasjoner til et luksushotell eller din egen stue hjemme. Det skal være koselig – et sted du har lyst å oppholde deg, blir vi fortalt på standen til BMW.

Man har også gått helt nye veier, blant annet i materialbruken. Her er det tepper på gulvet, men bare i halve interiøret.

Hva i alle dager er denne knappen til? ​

Den elektriske SUVen BMW Vision iNext blir toppmodellen i BMWs elektriske i-serie. Den er ventet på markedet i 2021.

Tegne på setet

Materialene er for øvrig ikke bare annerledes å se på – de er også ”smarte”. Både midtarmlenet mellom forsetene og selve trekket i baksetet er berøringssensitivt.

Vi får demonstrert hvordan dette fungerer. Du kan for eksempel ”tegne” i stoffet på baksetet for å aktivere tjenester. Tegner du en note, spilles det musikk. Du kan også justere volumet. Små lysioder viser symbolet du har tegnet.

I baksetet er det en sensor i taket som registrerer bevegelser og kjenner igjen for eksempel en bok eller avis. Hvis du åpner en bok, vil sensoren sørge for at lyset treffer akkurat der boken er.

Fordi bilen er koblet opp mot smarttelefonen din, kan denne også projisere bilder.

Nå får du BMW-SUV fra 50.000 kroner ​

Midtarmlenet er berøringssensitivt, slik at du kan styre infotainmentsystemet via dette.

Bilen lader huset

En annen tjeneste BMW legger vekt på, er en type personlig assistent (BMW intelligent Personal Assistent). Denne gjør det mulig å planlegge møter og holde orden på avtaler.

Den kan også kobles opp mot hjemmet ditt, slik at du for eksempel kan la den sette på varme og lys, åpne eller lukke persiennene eller garasjedøren.

I tillegg til en assistent som holder orden for deg, får du også tilgang til en ekspert på bilen. BMW lover at det ikke er noen spørsmål rundt bilen som denne ikke kan svare på.

Den digitale eksperten vil blant annet kunne forklare prosessen rundt det å overføre strøm fra din elektriske bil til huset ditt. Dette er noe som blir stadig mer aktuelt. Ved hjelp av en wallbox, kan bilen sørge for strøm til huset, og ikke bare omvendt.

Bilen står stille – likevel går den tom for strøm

Selvmordsdører

Bakdørene til Vision iNext åpnes motsatt vei av vanlig, såkalte selvmordsdører. Det gjør at du får en veldig god åpning for å komme inn og ut av bilen. Det er ingen B-stolpe som står i veien.

Innvendig er det lyst, takket være et glasset som utgjør hele taket – og den elektriske drivlinjen åpner for bedre utnyttelse av plassen.

– Her kan du sette et kaffebord, foreslås det på presentasjonen. Den var ny!

Ellers kan nakkestøtten på passasjersetet foran ”knekkes” bakover. Tanken er at den som sitter der skal kunne snu seg og prate med de som sitter i baksetet.

Bilen er full av framtidsløsninger, men samtidig er den sannsynligvis ikke mer enn to år unna lansering.

Kjører selv

Det er to kjøreprogram: Ease og Boost. Førstnevnte er det autonome kjøreprogrammet. Da kjører den nærmest helt av seg selv. Vision iNext blir nemlig blant bilene som ligger aller nærmest å være helt selvkjørende. Den er på 3,5 av 5 på den autonome skalaen.

Mange BMW-eiere vil nok gjerne kjøre selv også – og da velger du Boost-mode.

Hvilken effekt og hvor lang rekkevidde bilen får, har vi foreløpig ikke fått informasjon om. Men skal den holde tritt med elbilene som er på vei inn, må den klare minst 500 kilometer.

Planen er lansering i 2021.

Snakk om uheldig timing for en reklamefilm!

Se video: Her er mer fremtid fra BMW

​