44-åring tryglet om ikke å bli skrevet ut – tre uker senere drepte han moren sin med øks

vLørdag 10. februar i fjor ringte telefonen på politiets operasjonssentral i Bergen.

– Jeg mistet kontrollen fullstendig. Og så drepte jeg moren min, sier innringeren, en 44 år gammel mann.

– Ok, kvitterer politibetjenten.

– Det skjedde på tirsdag, men jeg klarte ikke å ringe før nå, fortsetter mannen.

Anropet førte til en væpnet aksjon mot mannens bolig på Landås i Bergen. Her bodde 44-åringen sammen med moren sin. Politiet fant moren død på balkongen, pakket inn i plast.

Sønnen ble pågrepet av politiet og han erkjente drapet, som skjedde fire dager i forveien.

Angrepet mens hun spiste

I søppelrommet lå øksa han hadde kjøpt samme dag. Denne hadde han brukt til å slå moren 11 ganger bakfra mens hun satt med ryggen til og spiste ved kjøkkenbordet.

Hun fikk massive skader i ryggraden, skader i spiserøret og i hjertet.

ANGREPET: Den 70 år gamle moren satt med ryggen til og spiste da sønnen angrep henne. (Foto: Politiet)

Mandag møtte 44-åringen i Bergen tingrett, tiltalt for drap. Han erkjente de faktiske forholdene, men ønsker å bli dømt til tvungen behandling fordi han mener han var psykotisk da drapet skjedde.

Dette er både de rettsoppnevnte sakkyndige og aktor enige i.

Tre uker forut for drapet ble han utskrevet fra Kronstad distriktspsykiatriske senter i Bergen. Dette skjedde mot mannens vilje, ifølge forsvareren.

– Han reagerte på dette med å skrike inne på rommet sitt, og han sa fra til ansatte om at han ikke ønsket å la seg skrive ut. Han sa også at han var redd for at han ville skade andre mennesker og sin egen mor, forteller 44-åringens forsvarer, Jannicke Keller-Fløystad.

BLE SKREVET UT: Kronstad DPS varslet selv Statens Helsetilsyn kort tid etter drapet. (Foto: TV 2)

– Forsvarlig å skrive han ut

Da drapet skjedde, varslet Kronstad DPS Statens Helsetilsyn. Saken havnet etter kort tid på bordet til Fylkesmannen i Vestland fylkeskommune.

Fylkeslegen har konkludert med at det var forsvarlig å skrive ut mannen tre uker forut for drapet.

– Det ble gjort en vurdering av selvmordsfare og voldsrisiko overfor andre personer. Han hadde ingen voldshistorikk, og vi kunne ikke se at det var uforsvarlig å skrive ham ut, sier fylkeslege Helga Arianson til TV 2.

VANSKELIG Å OPPDAGE: Fylkeslege Helga Arianson sier at det er svært vanskelig å oppdage voldsrisiko hos alvorlig syke pasienter.. (Foto: TV 2)

Hun sier at det er svært vanskelig å oppdage voldsrisiko hos alvorlig psykisk syke pasienter. Arianson sier at helsetjenestene bygget på en måte som skal lede pasientene tilbake til eget hjem og til et normalt liv.

– Det er slik politikerne har lagt opp til at tjenestene skal drives, sier hun.

Vurderer søksmål

– Men hvem skal følge opp sånne som han hvis ikke DPS gjør det?