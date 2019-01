– «Zucca» blir ikke en like stor stjerne i en ny klubb

Zuccarellos fremtid har de siste månedene vært gjenstand for spekulasjoner.

Et New York Rangers inne i sin mye omtalte «gjenoppbygginsfase», samt svake prestasjoner både av nordmannen og laget denne sesongen, gjør at et klubbskifte lenge har vært tema. Og skal vi tro ekspertisen, kommer det til å skje før 25. februar, da overgangsvinduet foran NHL-sluttspillet stenger.

– Det er 100 prosent sjanse for at han bytter klubb før den tid, sier Roy Kvatningen, som driver ishockeynettstedet nitten.no og har fulgt «Zucca» og NHL svært tett i mange år.

– Ser for at meg at han kunne ha passet inn der

Sammen med Bjørn Erevik, TV 2s ekspert, ba vi Kvatningen vurdere hvor det er sannsynlig at Zuccarello kan komme til å ende opp.

Konklusjonen er at mulighetene er mange for den nå 31 år gamle nordmannen.

Nashville Predators, San Jose Sharks, Vegas Golden Knights, Pittsburgh Penguins, Calgary Flames, Dallas Stars og Colorado Avalanche blir alle nevnt.

– Nashville og San Jose har blitt nevnt tidligere, og det siste jeg har hørt av rykter i miljøet er Vegas, faktisk. Pittsburgh har blitt nevnt tidligere, og Calgary forhørte seg etter sesongen i fjor... Håpet er å få han til en klubb som har en reell sjanse til å vinne Stanley Cup. En norsk vinner av Stanley Cup hadde vært helt vilt, sier Erevik.

Kvatningen ser flere potensielt gode «matcher» for nordmannen.

– Nashville slår meg tidlig som en klubb som satser og som trenger en spiller som ham. Lønnstaket, og at de må ha plass, kompliserer det litt. Personlig hadde jeg syntes det var gøy om han dro til Pittsburgh og kunne spilt med rekkekamerater som er bedre enn ham. Det har han etter min mening ikke gjort i Rangers. Men der også er det et lønnsproblem - de må «sende fra seg» like mye lønn som «Zucca» har. Colorado er et lag jeg kan se for meg at han hadde passet i og som er interessert i ham. De har en god førsterekke og skulle gjerne hatt fart på andrerekka. Det kunne ha vært en god løsning både på kort og lang sikt, sier Kvatningen, og fortsetter:

– Calgary og San Jose var interesserte forrige sesong, men Calgary har sikret seg tre høyrevinger og er uaktuelle nå. San Jose har et gammelt lag og satser alt denne sesongen. De har god plass under lønnstaket. Dallas er også en interessant klubb. Presidenten (Jim Lites, journ. anm.) har offentlig skjelt ut de to største stjernene. Alle der er under press for å klare sluttspillet. Det er et lag for nåtiden og ikke fremtiden. NHL-speideren deres på østkysten har også sansen for «Zucca».