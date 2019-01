– Barna er samlet her hos oss, og de er svært takknemlige for den enorme givergleden de har opplevd de siste dagene, sier Marina Nordahl.

Hun står de etterlatte nær og har åpnet dørene til huset sitt i Røværgata i Haugesund.

Søskenflokken, to jenter og en gutt i alderen 16 til 22 år, fikk mandag beskjeden om at deres far har innrømmet drapet på deres mor Anne Kari Bjelland (49).

Endret forklaring

Mannen i 50-årene er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han forklarte først at han hadde handlet i nødverge, og at hendelsen var et uhell.

Mandag har han endret forklaring, men fremdeles ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Han har forklart at han drepte samboeren og satte fyr på huset.

– Ifølge siktede har det vært en krangel mellom ham og avdøde forut for handlingen, sier politiadvokat Marte Engesli Lysaker til TV 2.

Deres bistandsadvokat Benedicte Storhaug forteller at de naturligvis har det svært vanskelig, men at det var en lettelse da faren innrømmet drapet.

– Det har vært vanskelig for dem å forholde seg til at moren døde ved et uhell. Samtidig som de er lettet, er det tungt å håndtere at far er ansvarlig for mors død. Det er en tung oppgave som ligger foran dem, sier Storhaug.

Gaver av alle slag

Via folkefinansieringstjeneten Spleis har Marina Nordahl og flere av dem som står de etterlatte nær, samlet inn 550.000 kroner på ett døgn. Fra klokken 17.00 har folk også strømmet til Nordahls hjem for å hjelpe de etterlatte.

– Det har vært fullt trøkk, og det er helt fantastisk. Barna har ennå ikke fått noen forsikringspenger eller noe som helst, så vi håpet å kunne samle inn mellom 50.000 og 100.000 for å hjelpe dem på veien. At vi nå får inn langt mer penger, er overveldende, sier Nordahl.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte innsamlingsaksjonen.

Gavene kommer både fra privatpersoner og butikker og restauranter i Haugesund sentrum.

– Vi får inn gavekort, elektronikk, kosmetikk og masse nye klær, og vi er forberedte på at det vil fortsette å strømme på gjennom kvelden, sier hun.