Mandag fikk dommerne i Kristiansand Tingrett høre en rekke skjulte lydopptak som ble gjort av en hemmelig politiagent i 2015 og 2016.

Lydopptak

Politiet mistenkte at kvinnen hadde noe med dødsfallene og gjøre og brukte derfor en agent for å komme tett inn på kvinnens liv.

De to møttes 49 ganger og det ble gjort 150 timer med lydopptak.

På et av opptakene gir kvinnen uttrykk for at hun ønsket å ta livet av en annen tidligere kjæreste. Den 43 år gamle kvinnen var sint på denne mannen og sa følgende til agenten som hun ikke ante jobbet i politiet;

– Jeg tenker at hvis noe skulle skje med meg, så skal jeg ta meg et par av disse herredropsene, og så skal jeg opp, og så skal jeg gi ham skikkelig juling - på min måte. I flere av samtalene mellom politiagenten og tiltalte, skal tiltalte ha snakket om hvordan man kan dope ned noen uten at det blir oppdaget.

– Jeg er livredd

TV 2 møter mannen som ble omtalt i disse opptakene. Han er en godt voksen mann, og når TV 2 snakker med ham har han tårer i øynene.

– Jeg er livredd, sier mannen som ønsker og være anonym av hensyn til familien sin.

Han fikk mandag høre lydopptakene der hans tidligere kjæreste snakker om at hun ønsker ham død.

– Jeg er sjokkert, virkelig sjokkert. Jeg er redd for at hun mener det hun sier og at hun sender noen for å ta meg eller min samboer, sier mannen.

Han har bare delvis fulgt rettssaken mot sin tidligere kjæreste. Han sier han synes hele saken er forferdelig.

Nekter straffskyld

Den 43 år gamle kvinnen som er tiltalt for to drap ønsker ikke å forklare seg i retten. Hun nekter straffskyld.

Kvinnen er tiltalt for følgende:

26. eller 27. mars i 2002 skal hun ifølge politiet ha drept faren sin i hans hjem. Hun skal ha sørget for å skjenke ham med alkohol og piller før han trolig ble druknet i et badekar, mener politiet. ​

Natt til søndag 6. april i 2014 skal hun ha drept eks-kjæresten sin på et hotell i Kristiansand sentrum. Politiet mener at hun fikk ham til å innta dødelige tabletter før hun kvalte ham. I tillegg til de to drapene, er kvinnen tiltalt for fire tilfeller av å ha «hensatt noen i avmakt, bevisstløshet eller lignende tilstand».

Rettssaken varer til midten av januar og det er totalt innkalt nærmere 130 vitner.