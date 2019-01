Den danske regjeringen har sluttet seg til et forslag om å starte et enormt prosjekt for å øke landets landareal, skriver Reuters.

420 fotballbaner

Ni øyer, som tilsammen skal utgjøre 700.000 kvadratmeter bynære tomter skal bygges utenfor Hvidovre sør for København, skriver det danske Erhvervsministeriet på sine hjemmesider. Det tilsvarer størrelsen på 420 fotballbaner.

Byggeprosjektet forventes å starte i 2022, og skal etter planen være ferdig i 2040.

Den danske regjeringen mener landutviklingen kan legge tilrette for økonomisk vekst på svimlende 68 milliarder norske kroner, 380 nye bedrifter og 12.000 arbeidsplasser.

– Vi vil stå styrket i internasjonal konkurranse om de største bedriftene, og tiltrekke oss kvalifisert arbeidskraft, sier innenriksminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i en uttalelse.

Skal finansieres av salg

Han mener hele Danmark vil nyte godt av landutviklingen.

Utviklingsplanen må godkjennes i Folketinget før gigantprosjektet startes opp. Næringsminister Rasmus Jarlov, sa under en pressekonferanse mandag at de forventer at utbyggingen vil betale seg selv, ved hjelp av salg av de nybygde tomtene.

En av de ni øyene skal være ha et gjennvinningsanlegg som skaper biogass av avfall, et vannrenseanlegg, samt en vindmøttepark.

Kunstige øyer er ikke noe nytt. I 2003 lanserte Dubai byggeprosjektet «Verden», som bestod av 300 kunstige øyer formet som et verdenskart.

Dette ble ikke noen stor suksess, ettersom øyene etter begynte å synke i havet da sanden tæret bort.