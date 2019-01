Den svenske stjernespilleren avslørte nyheten på sin instagramkonto mandag:

– 2019 blir det beste året i livene våres, var teksten til et bilde av to barnesko foran en tavle med påskriften «juli 2019».

Til Aftonbladet avslører hun at hun venter en sønn med samboeren Linus Persson.

– Det var ikke planlagt. Vi er kjempeglade, men planlagt var det ikke. Jeg hadde ikke tenkt å få barn før etter OL i Tokyo i 2020, sier hun.

Gulldén, som er den største stjernen på Sveriges håndballandslag, visste at hun var med barn da hun spilte EM i desember. Men det var bare det medisinske støtteapparatet som visste om graviditeten.

– Jeg merket det kondisjonsmessig. Pulsen var katastrofal, men ellers merket jeg ikke noe, forteller 29-åringen, som spiller håndball for Brest.

Holdt henne utenfor Norge-kampen

Gulldén spilte ikke da Sverige møtte Norge til kamp om femteplassen i EM. Det var fordi hun ikke ville ta de nødvendige smertestillende pillene på grunn av graviditeten. Sverige tapte kampen.

Hun ble hentet til Brest for store penger i fjor sommer. Nå blir det ikke mer spill for klubben denne sesongen, men Gulldén sier at klubben er glad på hennes vegne.

Hun vil tilbake raskest mulig etter fødselen. I desember er det VM i Japan.

– Det er ikke en målsetning å være med der. Vi får se. Mange er jo blitt bedre etter en graviditet. Man kan jo håpe på det, spøker hun.

Flere andre håndballstjerner har taklet det helt fint å komme tilbake på toppnivå etter en graviditet. Heidi Løke, Camilla Herrem og Katrine Lunde er eksempler på det.