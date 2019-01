Kort tid etter at nødetatene rykket ut til brannen, ble den siktede mannen påtruffet etter å ha falt på motorsykkel, opplyser påtaleansvarlig Marte Engesli Lysaker til TV 2.

Han ble raskt siktet for drap. I sin første forklaring opplyste han å ha handlet i nødverge og at hendelsen var et uhell.

Siden har mannen endret sin forklaring, slik at han nå erkjenner både å ha drept samboeren og å ha tent på boligen.

– Han har i noen dager tenkt på om han skulle endre forklaring og legge kortene på bordet, og vi opplever at han nå samarbeider med politiet, sier Lysaker.

Navn og bilde

Samtidig går politiet ut med identiteten til avdøde Anne Kari Bjelland (49). Hun etterlater seg tre barn, hvorav ett av dem er mindreårig.

Alle barna er Bjelland og siktedes felles barn. Politiet vil ikke svare på om barna er avhørt i saken.

– Siktede har avgitt en forholdsvis detaljert forklaring om hendelsesforløpet. Ifølge siktede har det vært en krangel mellom ham og avdøde forut for handlingen. Hvordan han stiller seg til spørsmålet om straffskyld, samt eventuelt motiv for handlingen, vil bli tema for videre avhør, sier politiadvokaten.

– Hva har krangelen gått ut på?

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på nå, sier hun.

Veltet på motorsykkel

Mannen ble påtruffet i nærheten av boligen etter å ha veltet på motorsykkel. Politiet har tatt blodprøver for å få svar på om han var påvirket av alkohol eller andre rusmidler, men foreløpig ikke fått svar på prøvene. Politiet vil heller ikke svare på om de har mistanke om at mannen var ruset.

BRANNSKADER: Kvinnen ble funnet død etter en brann i parets bolig i Haugesund. Foto: Kjell Bua

Før helgen opplyste politiet at Bjelland trolig døde av stikkskader. Den endelige obduksjonsrapporten er ikke ventet med det første.

– Vi har kontroll på det vi mener er drapsvåpenet, men jeg kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om hva slags gjenstand dette er, sier politiadvokaten.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, i tillegg til medieforbud. Han samtykket til fengslingen, men ikke til restriksjonene.

Politiet vil videre jobbe med å sjekke siktedes endrede forklaring opp mot de tekniske sporene i saken, samtidig som avhørene av siktede vil fortsette.