Det var etter Vikings 3-1-seier mot Kongsvinger i november, som sørget for at Stavanger-klubben rykket opp til Eliteserien, at publikum ikke klarte å holde følelsene tilbake.

Flere tusen Viking-supportere stormet banen for å feire opprykket sammen med spillerne på Viking Stadion.

Det falt imidlertid ikke i god smak hos Norges fotballfotballforbund (NFF).

Ifølge NFF er banestorming ikke tillatt og Konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn bekreftet at Viking risikerte straff i etterkant.

Mandag fikk Viking straffen fra NFF. Viking må betale 5000 kroner i bot. Det var en forventet straff og harmonerer med andre tilfeller hvor det samme har skjedd på andre stadioner, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi kommer ikke til å påklage boten, sier Vikings daglige leder, Eirik W. Henningsen til Aftenbladet.

Stavanger 20181111. 1 divisjon i fotball 2018: Viking -Kongsvinger. Vikings publikum blir med ut på banen etter kampen mellom Viking og Kongsvinger på SR-Bank Arena som endte 3-1. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix Foto: Johansen, Carina

Flere reagerte på at NFF ville straffe Viking for fansens feiring, deriblant TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– NFF har opprettet sak og vil innhente opplysninger om det som skjedde. Men for NFF er det jo bare å sjekke tabellen. Viking rykket opp ett år etter at de rykket ned, og det var en kjempeopplevelse for alle som var på stadion. Hvis noen skulle bli straffet her, så er det de som ikke stormet banen, sa Jesper Mathisen, og slo fast:

– Norsk fotball trenger mer av dette. Det var unge gutter og jenter og fans som løp ut på banen og feiret sammen med Jonny Furdal, Tommy Høiland, Iven Austbø og de andre Viking-heltene. De fikk seg en opplevelse for livet, og dette var et av de største øyeblikkene i norsk fotball i hele 2018, konstaterte TV 2-eksperten.

