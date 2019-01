Det ble et skuffende Tour de Ski for Martin Johnsrud Sundby (34). Røa-løperen endte på 7. plass sammenlagt. Etter fem sesonger på rad med topp 3-plasseringer, der han tre ganger var først i mål, ble årets Tour en nedtur for 34-åringen.

– Det var et 100 prosent middelmådig Tour de Ski. Det er selvfølgelig kjedelig. Det er bare å erkjenne at det verken har vært flyt eller form til å kjempe om pallplass. Det er innmari kjedelig. Jeg kommer sterkere tilbake, sier Sundby.

Nå vurderer han om årets Tour blir den siste.

– Det viser seg gjennom Touren at det funker dårlig uten å ligge i mellomhøyde i julen. Det blir tilbake til den oppskriften hvis jeg skal tilbake her for å kjempe om trofeet, sier Sundby.

– Hva mener du med hvis? Skal ikke du gå på ski til neste OL?

– Det er helt sant. Om jeg kommer tilbake i Tour de Ski er litt mer usikkert. Det får vi se på. Jeg er en aldrende mann og tar ikke disse belastningene på strak arm som tidligere. Å restituere seg tar lengre tid om dagen enn det gjorde for fem år siden. Det må jeg ta konskvensen av. Ved en oppladning i mellomhøyde funker ting annerledes enn uten. At jeg skal gå på ski i mange år fremover er jeg 100 prosent sikker på. Prioriteringer med tanke på Tour de Ski får vi ta seinere, sier han.

Sundby er klar på at Tour de Ski ikke var det viktigste for ham denne sesongen.

– Planen har vært klar hele tiden. Det eneste jeg irriterer meg over er vurderinger underveis. Hovedprioritet denne sesongen er VM. Tour de Ski var et stykke ned på prioriteringslisten i år. Da gjør jeg ikke de valgene jeg burde gjort i forkant. Det er siste gang jeg ikke gjør det hvis jeg skal ned her og konkurrere, sier Sundby, som kjenner at det blir tyngre og tyngre for hvert år.

– Jeg får ta en prat på bakrommet med Cologna hvordan vi gjør dette. Vi er blitt så gamle og hoster så mye i teltene mellom skirennene... hvorvidt det er helsemessig fornuftig å stille til start er vurderingen som må gjøres. Jeg elsker Tour de Ski selv om jeg ble nummer sju og ikke gjorde en god Tour. Men jeg må overleve også, sier han.

Akkurat den følelsen fikk debutanten Johannes Høsflot Klæbo kjenne på på den siste etappen. Klæbo overlevde så vidt og kom i mål 16,7 sekunder foran Sergej Ustjugov. Sundby mener Klæbo nå må bruke tiden på å hvile.

– Det er en mental utladning som man må bruke noen uker for å komme seg over. Det regner jeg med Klæbo kommer til å kjenne på nå. Det var et tøft renn for ham. Han tok ut mye, og det bruker han nok noen uker på å fordøye. Som 22-åring skal det gå ganske greit, analyserer Sundby.