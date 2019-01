Historien om Rudolfs Balcers er spesiell.

John Nyhlen var lagleder for Lørenskog `97, og forteller at det var slik det hele startet:

"Maxims Ponomarenkos far, hadde jobb på en norsk fiskebåt. Da Maxims var 13 år, sendte familien en mail til flere norske klubber, bla Lørenskog, om noen var interessert i en Latvisk 13-åring som ville reise til Norge for å spille ishockey, og få en utdannelse."

12 skudd i stengene

Lørenskog likte tanken, og uten å vite mye om guttens kvaliteter startet de jobben med å skaffe han og resten av familien husly/arbeid.

Det hadde seg slik at Lørenskog 97` skulle spille turnering denne våren i Riga, og inviterte Ponomarenko til å delta på denne turneringen. Det viste seg at Ponomarenko hadde en kompis som også kunne tenke seg å spille i Norge, så spørsmålet var om det var plass til denne gutten også på Lørenskog-laget som skulle til Riga? Det var det, og Rudolfs Balcers fikk vise seg frem for første gang. Det endte bl.a. med 12(!!!) skudd i stengene i Lørenskogs første kamp, men viste samtidig at dette var en gutt som "hadde det".

Etter dette gikk det unna, og begge guttene var raskt på plass i Norge og på Lørenskog. Det samme var familiene.

Da Rudolfs var ferdig med grunnskolen, søkte han om å få muligheten til å kombinere videre satsing med skolegang. Flere av lagkameratene søkte Wang Oslo, uten å få plass. Plass hadde derimot Wang i Stavanger, og Balcers tok turen til Vestlandet.

Rudolfs Balcers jubler etter scoring mot Norge under VM i fjor. Foto: Petr David Josek

Han har alt som skal til

Sesongen 13/14 debuterte han for Stavanger Oilers i Get-ligaen, men det definitive gjennombruddet kom sesongen etter. Med mye (fortjent) spilletid under Petter Thoresens ledelse, og en god VM-turnering for Latvia U-18, ble Balcers draftet i 5. runde av San Jose Sharks. Det ble aldri noe spill der, og Balcers måtte pakke bagen i traden som sendte Erik Karlsson til SJS, og flyttet til Ottawa.

Søndag kveld kunne unggutten fra Liepaja utenfor Riga, strekke armene i været for sin første scoring i NHL! Allerede i sin andre kamp i "The big League". Reisen til Balcers stopper definitivt ikke her, for han har alt som skal til for å lykkes!

For meg har han alltid fremstått som en som tør å utfordre, som spiller med selvtillit, og som har utviklet alle deler av spillet. Fra han kom til Norge til han dro. Han har åpenbart tatt nye steg i Nord-Amerika, og blitt tøffere og fysisk sterkere. Disse områdene var kanskje der manglene var de største før han dro.

Rudolfs Balcers er ikke norsk, men søndag kveld var det nok mange som har vært involvert i hans karriére her i Norge som med rette følte seg litt ekstra stolte. Samtidig som hockeyfans i alle norske klubber tenkte at "han er jo litt norsk".