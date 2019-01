Verdens beste sjokoladekake og barnas beste pizza

Glutenfri, vegan og med sødme fra søtpotet

Barna i Matheas selskap kunne ikke få nok av denne saftige, smaksrike sjokoladekaken. Ovnsbaking av søtpotet tryller frem nydelig sødme, som gjør det enkelt for deg å gjemme søtpotet i barnas sjokoladekake. At sjokoladekremen er laget av dadler og kakao er det ingen av barna som kan drømme om. Det aller beste er at kaken er full av byggeklosser til kroppen og glutenfri så alle kan kose seg

Ingredienser

Kakebunn

500 g søtpotet (2 små søtpoteter)

ekstra virgine olivenolje til pensling

1 boks kikerter, laken (ca.10ss eller 1 dl lake)

100 g mandelmel

70 g jyttemel

150 g kokosblomstsukker

4 ss flytende Rapskokos

9 ss kakaopulver

1 ts bakepulver + 1 ts natron

0.5 ts vaniljepulver (eller bruk frøene fra 1 vaniljestang/1 ts vaniljeekstrakt)

0.5 ts havsalt

Glasur

350 g dadler (uten sten)

2.5 dl kokende vann

1 dl kakaopulver

1 ts vaniljeekstrakt/frøene av 1 vaniljestang

En klype salt

Slik gjør du

Kakebunn

Forvarm ovnen til 160 grader

Skrell søtpotetene og skjær dem i 1 cm tykke skiver.

Legg dem på en bakepapirkledd stekeplate, pensle med olivenolje og ovnsbak til de er møre (ca. 20 min).

Avkjøl.

Kjør skivene i en foodprosessor til en pure og kjør kikertsaften inn i pureen. Kjør foodprosessoren på høyeste hastighet i 5 minutter så kikersaft og søtpotet blandes godt. Selve kikertene bruker du i salater eller til å lage nydelig hummus.

Rør sammen mandelmel, kakao, kokosblomstsukker, bakepulver, natron, vaniljepulver og havsalt i en bakebolle.

Rør inn søtpotetmosen.

Rør deigen sammen til jevn konsistens i en kjøkkenmaskin.

Hell røren over i en bakepapirkledd kakeform (24 cm) og stek kaken midt i ovnen i ca 20-25 minutter. Kaken skal være litt bløt.

Avkjøl kaken i formen.

Fjern steinene i dadlene og legg dem i bollen på en foodprosessor.

Ha kokende vann over dadlene og la dem mykne i 10 minutter.

Ha i kakaopulver, vanilje og salt og kjør på full hastighet til du har en jevn sjokoladekrem.

Løsne kakebunnen rundt kanten med en kniv. Fjern kanten på formen. Sett kakefatet opp-ned over kaken, hold kakebunn og fat og vend så bunnen av kakebunnen vender opp på kakefatet.