Ingredienser:

10 skiver bacon, finhakket

2 medium rødløk, hakket

6 pressede hvitløksfedd

5 dl kylling/okse kraft (5 dl vann + 1 øko buljongterning)

3 dl øko hakkede tomater fra eske/boks

2 ss tomatpuré

2 ts Worcester saus

2 ts chilipulver

5 dl kokte sorte bønner

0.5 ts havsalt

kværnet pepper

1 bunt fersk koriander

saften av en halv sitron

Maistortilla

Rømme - ikke lettrømme.

Slik gjør du:

Berits sorte bønnegryte

Skjær bacon i småbiter og stek det i 1 ss smør i en dyp jernpanne eller en jerngryte. Stek på medium temperatur i 5 minutter, til baconet begynner å slippe fett ut i pannen.

Tilsett hakket løk og surr videre under omrøring i 5 minutter.

Tilsett hakket hvitløk og surr videre i 2 minutter.

Løs opp 1 buljonterning i 5 dl kokt vann, om du ikke har kraft. Slå kraften, hakkede tomater, tomatpure, Worcestersaus og chilipulver oppi gryten. Rør inn bønnene og varm opp til kokepunktet.

La gryten småkoke i 5 minutter.

Smak til med salt og pepper og rør inn grovhakket, fersk koriander og sitronsaft ved servering.

Garnityr: Finhakket vårløk, rødløk, rømme, revet hard hvitost f.eks. parmesan

De sorte bønnene ser ut til å bremse et enzym (alfa-amylase) som kutter opp stivelse til oppsugbart sukker. Det betyr at kroppen din suger opp litt mindre sukker fra stivelse, når du inkluderer bønner i måltidet ditt. Ikke værst! Sist, men ikke minst, så bidrar de med B-vitaminarbeidere (B9 til B-gjengen B6-9-12), med blodtrykkssenkende kalium, jern for en konsentrert hjerne og magnesium-verktøy til all verdens produksjon av lykkekjemi i hjernen. Bytt ut hvit ris og pasta med bønner, og prøv denne spennende bønnegryten. Kanskje den blir en av dine middagsfavoritter også?

Eplegrøt med tørkede epler

6 syrlige friske epler

2 ss godt smør

1 ts kanel

2 dl eplejuice (rå)

4 ss gresk yoghurt

Tørkede epler

*Kutt eplene i grove biter. Fjern kjernehuset.

*Fres eplebitene og kanel i smøret til de er gyllne. Det tar 2-3 minutter.

*Ha på eplejuicen og la koke til eplene er myke.

*Kjør eplebitene til tykk grøt med en stavmikser. Smak til med sitronsaft og evt mer kanel. Avkjøl.

*Topp grøten med gresk yoghurt og litt tørkede epler før servering.