Pannestekt torsk

Slik gjør du

Torskefilet

1. Ha litt smør/olje i en varm stekepanne.

2. Legg fiskestykkene med skinnsiden ned i stekepannen.

3. Stek på skinnsiden i ca. 5 minutter over middels høy varme. Når skinnet er sprøtt og gyllent snur du fisken og steker et par minutter på den andre siden. Torsken er klar i det øyeblikket den flaker seg ved et lett trykk.

Søtpotetpuré

· 3 søtpoteter

· 3-4 fedd hvitløk

· 1 rød chilli uten frø

· 3 ss extra virgin olivenolje

· havsalt og sort kvernet pepper

· 0,5dl fløte (kan kuttes)

Forvarm ovnen til 175gC. Rens søtpotetene og skjær dem i 1cm tykke skiver. Legg skivene på en stekeplate. Pensle med olje og krydre med salt og pepper. Hakk hvitløk og chili og fordel dette på toppen av skivene. Ovnsbakes midt i ovnen til de er møre, ca. 30 min. Ha søtpotetskivene opp i en bolle, tilsett fløten og kjør til en jevn puré med stavmikser.

Nydelig som tilbehør til både kjøtt og fisk.

Grønnkålkrisp

Slik gjør du

1. Forvarm ovnen til 175 g C.

2. Vask og tørk grønnkålen og riv kålbladene av stilken. Riv bladene i passe biter.

3. Ha alt i en bolle sammen med olje og salt.

4. Kle et stekebrett med bakepapir. Spre grønnkålen jevnt utover på platen, slik at du har kun ett lag.

5. Stekes på 175 g C i 8-10 minutter. Følg med, ta dem ut når de begynner å bli gylne.

TIPS: Prøv tørking igjennom natten på 50 g C varmluft om du vil. Forsøk med 1 ss eplesider-eddik i olivenoljen. Strø over 1 ts gurkemeie og litt mineralsalt.



Chiapudding med mylk og mangopure



MYLK havremandel har naturlig sødme fra havre og mandel, og gir deg både bra fiber, antioksidanter og umettet fett. I tillegg får du fiber fra kokos og gode plantestoffer fra frisk pasjonsfrukt. Dette er smaker hele familien kan like. Lag en skål du også – bruk noe som dessert og resten i en smoothie.



Ingredienser

Porsjoner:

Chiapudding med MYLK havremandel og mangopurè

· 4 dl havremandelmelk

· 6 ss chiafrø

· 6 ss revet kokos

· 1 ts vaniljeekstrakt/frøene av en vaniljestang

· 1 ss honning

· 1 klype havsalt

· 1 mango (moden, moses!)



Slik gjør du

Chiapudding med MYLK havremandel og mangopurè

1. Hell havremandelmelka i en liten bolle, tilsett chiafrø, kokos, vanilje, honning og havsalt og rør godt.

2. Dekk bollen med lokk. Sett den i kjøleskapet i 3-4 timer, og rør litt undervegs. Evt. la den stå over natten. Skiller den seg litt så rører du den bare sammen igjen.

3. Ha chiapuddingen i serveringsskåler, topp mangopurè.

TIPS! Prøv også med friske bringebær og hakkede, ristede nøtter. Eller finhakket eple/eplemos og kanel.